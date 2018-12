ilnapolista

: Giuffredi: «Hysaj al Chelsea a gennaio? Non posso escluderlo» - napolista : Giuffredi: «Hysaj al Chelsea a gennaio? Non posso escluderlo» - Diego31883 : Personalmente ne ho le scatole piene delle dichiarazioni del signor #Giuffredi. Ma ce lo faccia presto il favore di… - 100x100Napoli : Giuffredi: “ Hysaj-Chelsea? Non escludo il trasferimento a Gennaio” - -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) L’intervista a Radio Crc Mario, procuratore di Elseid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Al centro del suo intervento, le indiscrezioni di mercato in merito al possibile passaggio del suo assistito al. Questa mattina ne ha scritto il Corriere del Mezzogiorno. Queste le parole di: «e Ancelotti hanno un grande rapporto, il mister si fida molto del calciatore. Elseid ha perso il posto da titolare? No, ho parlato con Ancelotti, un grande allenatore che cambia spesso modulo e atteggiamento tattico. Se non ha giocato in Champions è per via di questi cambiamenti. Se giocasse Malcuit al suo posto, si parlerebbe di un cambio ruolo su ruolo, con Maksimovic è diverso. Siete voi che dopo tre anni di presenze continue percepite l’anomalia. Forse è anomalo il fatto cheabbia giocato tutte le partite nelle ultime stagioni. Ora c’è un ...