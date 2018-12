Giù Wall Street - vola «l'indice della paura» : Vix ai massimi da febbraio : ... avvenuto su mandato Usa, dell'erede dell'impero tlc cinese Huawei - complici anche le scosse sul petrolio e le ombre sull'economia globale - l'indice Vix è salito oggi anche di oltre il 20% sopra ...

Wall Street in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse Giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Wall Street pesante : calo di oltre il 2%. Dollaro al top da 18 mesi. Borse Giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Depressione : da Giuseppe Berto a David Foster Wallace - la scrittura come medicina dell’anima : Il primo novembre del 1978 moriva Giuseppe Berto. Autore spigoloso e controverso che conobbe da vicino il male oscuro, un’angoscia profonda legata a un irrisolto col padre, da non confondere con la melanconia. Dopo aver incontrato diversi insuccessi umani e professionali cadde in uno stato di crisi esistenziale che lo precipitò nel buio. Superò questo momento anche grazie alla scrittura del libro omonimo, la stesura del quale venne ...

Wall Street in rally. Europa positiva con Piazza Affari in coda - Fca Giù : Intanto prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra, con una lettera che annuncia la procedura di infrazione e dopo che il Pil del terzo trimestre ha mostrato la stagnazione dell'economia. ...

Piazza Affari peggiora con nuova impennata spread. Wall Street Giù : Il differenziale tra Btp e Bund è tornato a salire in area 317 punti, mentre si acuiscono le tensioni all'interno del Governo A Milano hanno girato le azioni delle banche. A Wall Street si ragiona di nuovo su una stretta monetaria ...

Borse Giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 310 : Borse europee in rosso. Per Tokyo il maggior calo da marzo. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Borsa italiana in rosso - Giù tutta Europa : effetto Wall Street : New York ieri ha ceduto oltre il 3% e Trump ha attaccato la Fed: "E' impazzita". A Piazza Affari spread sopra 300 punti

Borse Giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 300 : Rosso pesante in avvio per le Borse europee, sulla scia del sell off in Asia e a Wall Street. Il FTSE MIB ha aperto in calo dell'1,6%, Parigi cede l'1,8%, Francorte l'1,4% e Madrid l'1,88%. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Wall Street crolla : Giù del 3 - 1% Trump alla guerra dei tassi con la Fed : Il leader americano cita i sempre i record della Borsa, attribuendone il merito alla sua politica economica. Il freno, invece, secondo Trump, è, appunto, la Fed: «Stanno andando troppo veloce con il ...