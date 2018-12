Giornata della trasparenza promossa dall' Asp di Ragusa

Premier League - i risultati della 15Giornata : Chelsea ko. Pari tra United e Arsenal : Il risultato più clamoroso del mercoledì della 15giornata di Premier League arriva dal Molineux Stadium dove il Wolverhampton batte a sorpresa il Chelsea . 2-1 il risultato finale di un match che ...

Serie A - le probabili formazioni della quindicesima Giornata : Dopo il quarto turno di Coppa Italia, la 15ª giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.30 con il big match dell'Allianz Stadium Juventus-Inter. Sabato alle 15 tocca al Napoli che al San Paolo ospita ...

Juventus-Inter in 10 ‘mosse’ - tutto sul big match della 15^ Giornata : Icardi è la bestia nera - la possibile sorpresa ed il calciatore che può ‘spaccare’ il match : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si apre con il botto e con la partita tra Juventus ed Inter, un match sentitissimo e che non ha bisogno di grandi presentazioni sia che dal punto di vista tecnico che delle motivazioni. La squadra di Massimiliano Allegri sta disputando una stagione straordinaria sia in campionato che in Champions League, due i passi falsi contro il Genoa ed il Manchester United, per il ...

Confartigianato imprese Terni - Inail - comune di Orvieto e Fismic insieme per la Giornata della sicurezza sui luoghi di lavoro "infortuni in ... : UMWEB, Orvieto. Nella giornata di ieri Martedì 4 Dicembre, si è svolta la giornata di sensibilizzazione sui temi attuali che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare gli infortuni ...

Cartoline natalizie d'epoca in mostra per la Giornata della Filatelia : Queste Cartoline sono una bellissima occasione per ricordare affetti, atmosfere ed emozioni care ad ognuno di noi, attraverso immagini di rara e raffinata bellezza nonché testimonianza di un mondo ...

Modica - Consiglio comunale aperto sulla Giornata della disabilità : ...di un ascolto più costante da parte delle istituzioni cittadine che devono promuovere incontri e tavoli tecnici per affrontare con costanza e determinazione tutte le questioni che attengono al mondo ...

Premier League LIVE : i risultati della 15Giornata : FORMAZIONI UFFICIALI BOURNEMOUTH-HUDDERSFIELD Bournemouth , 5-4-1, : Begovic, Francis, S Cook, Ake, Daniels, Brooks, Lerma, L Cook, Fraser, Wilson, King Huddersfield , 3-5-1-1, : Lossl, Durm, ...

Jeep protagonista della Giornata internazionale delle persone con disabilità [FOTO] : Con il suo programma autonomy, Fiat Chrysler Automobiles da oltre vent’anni è vicina alle tematiche legate alla mobilità dei disabili inque ragazzi a bordo di cinque Jeep Wrangler nel parco del Beigua (in provincia di Savona) accompagnati da Vanni Oddera e dalla sua Mototerapia. Questa, in estremi sintesi, l’iniziativa “Jeep Off Road 2018” con cui Fiat Chrysler Automobiles ha aderito quest’anno alla “Giornata internazionale delle persone ...

Nomination Red Bull B-Best - Tonali e Falco tra i candidati della 2 a Giornata : Torna il Red Bull B-Best, il contest realizzato da La Gazzetta dello Sport e Red Bull che propone 5 categorie di merito in ogni giornata disputata nel campionato di Serie B: Carisma, Cuore, Energia, Genio e Extra-Time sono le categorie che rappresentano chi si è ...

Serie A - le migliori giocate della 14Giornata : stata una giornata di campionato molto spettacolare, in cui non sono mancati gol bellissimi e numeri d'alta scuola. Solo nella sfida tra Roma e Inter siamo stati testimoni di almeno 4 o 5 giocate di ...

Highlights Serie A calcio - tutti i VIDEO e i gol della 14ma Giornata. Le sintesi in 4 minuti : Nel weekend si è disputata la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 che si completerà questa sera con il posticipo tra Atalanta e Napoli. La Juventus ha sconfitto la Fiorentina a domicilio per 3-0 e ha allungato ulteriormente in testa alla classifica, 11 punti di vantaggio sui partenopei e sull’Inter che ha pareggiato per 2-2 contro la Roma in un match davvero pirotecnico. Il Milan ha sconfitto il Parma per 2-1 nel lunch match, la Lazio è ...

Pagelle/ Atalanta-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 14Giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Pagelle Atalanta Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che le due squadre hanno giocato a Bergamo per la quattordicesima giornata della Serie A.

Video/ Paganese Vibonese - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 14Giornata - - IlSussidiario.net : Video Paganese Vibonese , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita di Serie C, disputata nella 14giornata del girone C.

Calcio femminile - le migliori italiane della nona Giornata di Serie A. Girelli colpisce ancora - Giacinti capocannoniere - che gol Cernoia! : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA): Il gol non è arrivato ma la prestazione al “Del Buffa” contro la Florentia è stata sontuosa. Sempre al centro del gioco e l’assist sul ...