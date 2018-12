Giornalismo scientifico | 35 borse di studio per Erice

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ben 35diper giornalisti e comunicatori scientifici che avranno l’opportunità di partecipare a una scuola internazionale per giovani professionisti dedicata a scienza e comunicazione. Si tratta della Scuola didiche ha appena lanciato il bando di selezione per l’edizione 2019 il cui tema è “Big Projects for Science and Knowledge“.La scuola si svolgerà dal 6 all’11 aprile a, in Sicilia, dove ha sede del Centro Ettore Majorana. La scadenza per presentare domanda è il 13 gennaio.La scuola Internazionale didiè una scuola estiva del Centro Ettore Majorana, realizzata con il supporto del Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con la collaborazione della testata Le Scienze. Il corso si svolge esclusivamente in lingua inglese e alterna lezioni frontali e ...