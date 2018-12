Ginnastica | la federazione americana dichiara bancarotta per salvarsi dalle accuse contro

Jury Chechi : “Io non invitato ai 150 anni della Federazione Ginnastica? Me lo aspettavo. Coni? Qualcosa da cambiare c’è” : “Il mancato invito ai 150 anni della Federazione ginnastica? Forse mi è arrivato via mail ed è andato a finire nello spam. A parte gli scherzi, me lo aspettavo ma non bisogna calpestare i meriti sportivi“. E’ la risposta che l’atleta Jury Chechi dà ad Alessandro Milan, nel corso di “Uno, Nessuno, 100 Milan”, su Radio 24, circa la sua esclusione a un evento per celebrare i 150 anni di storia della ginnastica. E ...

Jury Chechi non invitato ai 150 anni della Federazione Ginnastica : “Mi dispiace ma penso di aver dato contributo”‘ : Una cerimonia per celebrare i 150 anni della Federazione ginnastica d’Italia con i campioni “di ieri e di oggi”, come spiega il Coni. Non tutti però. Il grande assente è Jury Chechi, che, come denuncia lui stesso, non sarebbe stato invitato. “Auguri alla Fgi. Non sono stato invitato e mi spiace – si legge sul suo profilo Twitter – Immodestamente forse… ma penso di aver dato un buon contributo anche io. ...

Roma - 150 anni della Federazione Ginnastica d'Italia. Conferenza stampa con Malagò - Giorgetti - Valente e Tecchi. Presentato il Grand Prix '... : Per la presentazione del Grand Prix "Antenore Energia" 2018 sono intervenuti: Diego Bonavina, Assessore allo Sport Comune di Padova, Filippo Agostini, amministratore delegato Antenore Energia e ...

Ginnastica Ritmica – Baby-G annuncia la sua partnership con la Federazione italiana [GALLERY] : Baby-G e la Federazione Ginnastica d’Italia annunciano la loro partnership: il Brand di orologi femminili indistruttibili, in qualità di partner ufficiale al polso della atlete della nazionale di Ginnastica Ritmica Baby-G, il brand di Casio di orologi indistruttibili dedicati al giovane pubblico femminile, annuncia l’accordo con la Federazione Ginnastica d’Italia in qualità di partner ufficiale, ed in particolare con la squadra ...

Ginnastica - Elisa Meneghini : “Assente ai Mondiali - dovevo chiarire con la Federazione. Problemi di salute e crisi emotiva” : Elisa Meneghini è stata la grande assente dell’Italia in questo 2018 e non per motivi fisici e infortuni come è invece capitato ad altre azzurre. La comasca, infatti, non aveva risposto alla convocazione in Nazionale in occasione del Trofeo di Jesolo generando la giustificata arrabbiatura del DT Enrico Casella. La XXenne si era poi rivista in estate durante un collegiale ma poi non ha partecipato all’amichevole di Russelheim, quella ...

L’ex presidente della federazione statunitense di Ginnastica - Steve Penny - è stato arrestato : L’ex presidente e amministratore delegato della federazione sportiva statunitense di ginnastica, Steve Penny, è stato arrestato mercoledì 17 ottobre per aver compromesso delle prove relative al caso Larry Nassar, L’ex medico della Nazionale statunitense di ginnastica e dell’Università del Michigan The post L’ex presidente della federazione statunitense di ginnastica, Steve Penny, è stato arrestato appeared first on Il Post.