Gilet gialli | sindacati | no alle violenze

La svolta di Macron : placare i Gilet gialli con la patrimoniale : Troppo a lungo ha sottovalutato la protesta dei gilet gialli. Ma ora il governo francese è pronto ad aperture sempre più ampie e inaspettate nei confronti degli 'arrabbiati' di Francia. Ieri sera l'...

Perché quella dei "Gilet gialli" è una vittoria totale (che nessuno si aspettava) : Macron (la cui popolarità è in picchiata) ha deciso: gli aumenti delle tasse sui carburanti sono "annullati". Non solo una...

La svolta di Macron : placare i Gilet gialli con la patrimoniale : Troppo a lungo ha sottovalutato la protesta dei gilet gialli. Ma ora il governo francese è pronto ad aperture sempre più ampie e inaspettate nei confronti degli «arrabbiati» di Francia. Ieri sera l’Eliseo ha annunciato che l’aumento del prezzo dei carburanti, già congelato per sei mesi il giorno prima, non sarà applicato per tutto il 2019. Il premi...

I gialloverdi invocano i Gilet gialli : I governo del popolo ha deciso di non badare a spese per dare il proprio contributo a salvare il pianeta. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento del governo al disegno di legge di Bilancio che introduce incentivi e disincentivi all’acquisto di nuove auto sulla base delle em

Gilet gialli in Francia - Macron annulla l’aumento delle tasse sul carburante per tutto il 2019 : L'Eliseo ha annunciato che l'aumento delle tasse sul carburante è annullato per tutto l'anno 2019. Il presidente Emmanuel Macron spera di evitare così il quarto sabato di proteste e scontri dei Gilet gialli. Precedentemente il primo ministro francese Edouard Philippe aveva annunciato una sospensione per sei mesi.Continua a leggere

Un punto ai Gilet gialli : annullato aumento tasse carburanti nel 2019 : Parigi, 5 dic., askanews, - Almeno in parte, Macron cede ai gilet gialli: gli aumenti delle tasse sui carburanti previsti per l'anno prossimo sono stati 'annullati per l'anno 2019'. Lo ha affermato il ...

Macron ora cede ai Gilet gialli : annullata ecotassa per il 2019 : L'aumento delle tasse sui carburanti, inizialmente in programma in Francia a partire da gennaio, è annullato per tutto il 2019. È quanto fa sapere l'Eliseo a Le Figaro. Martedì sera il premier ...

Gilet gialli : Macron annulla l'ecotassa per il 2019 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gilet gialli - Macron annulla l'ecotassa per il 2019 - : La decisione è stata presa dall'Assemblea nazionale francese, che ha approvato con 358 voti contro 194 le misure indicate dal premier Philippe per risolvere la crisi sollevata dai manifestanti

Gilet gialli : per 63% francesi movimento deve continuare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'Ue di Macron-Merkel non c'è piùSpazio a M5s - Gilet gialli e Verdi : L'Europa dell'asse franco-tedesco ormai non esiste più. Il crollo di Macron e l'indebolimento della Merkel aprono la strada a un nuovo "asse del cambiamento". Così M5s, Verdi e Gilet gialli possono cambiare L'Ue Segui su affaritaliani.it

Gilet gialli : timori per sabato a Parigi - spostato il Téléthon : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

I Gilet gialli indeboliscono lo slancio europeo di Macron : La rivolta dei gilet gialli in Francia, così come la spinta populista registrata altrove, pone chiaramente la questione di quale Europa desiderano gli europei. Leggi

Gilet gialli vogliono diventare partito - "come M5S". Cedric Guemy : "Concessioni da Macron solo per scavallare le Europee" : I Gilet gialli non ci stanno, la protesta continuerà a cominciare da sabato, a Parigi. Cedric Guemy è uno dei leader moderati della mobilitazione che sta dilagando in tutta la Francia. Il Governo ha concesso una moratoria, con la sospensione per sei mesi dell'aumento delle tasse sui carburanti e dei rincari di luce e gas, ma per i Gilet gialli "non basta". Lo dice chiaramente in un'intervista al Giornale questo 51enne dirigente di ...