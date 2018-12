Giappone | scontro fra due aerei militari Usa Ultime notizie | morto un marine | ancora 5 i

Allarme nel cielo Giapponese - scontro in volo tra caccia militari : almeno 5 dispersi : Paura in Giappone, dove si è verificata la violenta collisione di due caccia americani, un velivolo da combattimento F/A-18 Super Hornet e uno da rifornimento C-130, per cause ancora da stabilire. Due militari sono stati recuperati dalle forze aeree e marittime, ma all'appello mancano almeno 5 dispersi.Continua a leggere

