Giappone, scontro aerei Usa: 6 dispersi

Duemilitari americani sono entrati in collisione e sono precipitati. L'incidente è avvenuto nel corso di una esercitazione a 100 chilometri da Capo Muroto,nella prefettura a sud di Kochi, in. Almeno 6 militari sono, mentre un altro è stato ritrovato ed è in condizioni definite stabili. Loè avvenuto tra un caccia militare FA-18 e un aereo turboelica rifornitore KC-130, partiti dalla base militare Usa di Iwakuni. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.(Di giovedì 6 dicembre 2018)