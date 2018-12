GF VIP | nella notte i fan urlano fuori dalla Casa Leggi il contenuto dei messaggi che ha

STEFANO SALA / Urla nella notte contro Dasha : Francesco Monte chiarisce che... - Grande Fratello VIP - - IlSussidiario.net : STEFANO SALA è stato raggiunto nella notte da alcune Urla contro Dasha e a favore di Benedetta Mazza: le ultime news del Grande Fratello Vip

Grande Fratello VIP - urla nella notte per Stefano Sala : Ultimi giorni nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Lunedì prossimo il reality show decreterà il vincitore e in questi ultimi giorni i concorrenti si godono il relax ovattato della casa prima dell’uscita finale. Proprio ieri sera, mentre Stefano Sala, Benedetta Mazza e Silvia Provvedi si trovavano in giardino intenti in chiacchiere, urla provenienti dall’esterno hanno ‘risvegliato’ il gruppetto che concorre ...

Jane ed Elia - e quel segreto svelato nella notte : Martina racconta tutto dopo il Gf VIP : Elia e Jane visti da Martina, il racconto dell’ex gieffina dopo l’eliminazione La storia tra Jane ed Elia continua a catalizzare l’attenzione anche dopo l’uscita di entrambi dal Grande Fratello Vip 2018. A dimostrarlo è il fatto che da settimane si parla della loro relazione e che anche a Ultime dalla casa, noto programma di […] L'articolo Jane ed Elia, e quel segreto svelato nella notte: Martina racconta tutto dopo ...

Replica Grande Fratello VIP : semifinale visibile su La 5 nella giornata di oggi 4 dicembre : Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La Replica sarà trasmessa su La 5 nella giornata di oggi. Nel corso della penultima puntata il pubblico da casa ha assistito a una doppia eliminazione. Ad uscire dalla casa sono state Lory Del Santo e Giulia Salemi. Successivamente, sono stati resi noti i nomi dei due concorrenti che avranno accesso ...

Grande Fratello VIP 3 - Alfonso Signorini su Francesco Monte e Giulia Salemi : "Il problema nella coppia è lui" : Ma Francesco Monte non era il preferito di Alfonso Signorini? Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 3 che ha visto l'eliminazione di Lory Del Santo e la sconfitta al televoto di Giulia Salemi da parte del modello Stefano Sala, il giornalista Alfonso Signorini se l'è presa con il duo formato dalla modella italo-palestinese e Francesco Monte."Perché facciamo fatica a crederci?", ha chiesto il direttore di Chi. La Salemi ha ...

Raffaello Tonon e Luca Onestini/ Nessuno come loro nella casa in questa edizione - Grande Fratello VIP 2018 - - IlSussidiario.net : Raffaello Tonon e Luca Onestini tornano nella casa del Grande Fratello Vip 2018 durante la semifinale condotta da Ilary Blasi lunedì 3 dicembre su Canale 5

I finalisti del Grande Fratello VIP 2018 annunciati nella puntata del 3 dicembre tra eliminati ed espulsioni : anticipazioni sulla semifinale : Tutto è pronto per scoprire i nomi dei finalisti del Grande Fratello Vip 2018: chi si unirà a Silvia Provvedi e Francesco Monte? L'arrivo dei due direttamente nella finale del 10 dicembre prossimo ha causato non poche polemiche ma, alla fine, i due si godranno l'ultima puntata di questa edizione e toccherà al pubblico stabilire in che ordine e modo farli uscire dalla casa ad un passo dalla vittoria finale. Al momento sono molti quelli che ...

Grande fratello VIP 3 : Una busta nera ed una busta bianca nella semifinale di domani sera (Anteprima Blogo) : domani sera in prime time (Striscia permettendo) su Canale 5 andrà in onda la semifinale dell'edizione numero tre del Grande fratello vip. Ilary Blasi con la simpatica collaborazione di Alfonso Signorini, dirigerà il traffico presso gli studi di Cinecittà in Roma, dove andrà in scena il penultimo atto di questa edizione del programma targato Endemol shine Italy nel corso del quale sarà reso noto il nome del quindicesimo eliminato.In ...

GfVIP - lite furiosa nella casa : tutti contro Francesco Monte. «Fai sul serio o scherzi?» : Grande Fratello Vip, tutti contro Francesco Monte. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. A 48 ore dalla semifinale di lunedì 3 dicembre e a poco più di una settimana dalla finalissima...

Grande Fratello VIP - il raid nella notte degli inquilini contro Stefano Sala : la frase-choc che gli tatuano : Stefano Sala è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip e non solo per la sua discussa relazione con Benedetta Mazza. Insieme al suo complice Francesco Monte , il modello ...

Gf VIP 2018 - svelata la strategia di alcuni concorrenti nella casa : Ivan parla chiaro : Ivan Cattaneo svela le strategie di alcuni concorrenti del Gf Vip 2018 Dopo essere stato ospite del programma Ultime dalla casa della Gentilin Ivan Cattaneo sta facendo molto discutere per alcune sue dichiarazioni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 infatti non ha risparmiato proprio nessuno, neanche coloro che per un motivo o per l’altro […] L'articolo Gf Vip 2018, svelata la strategia di alcuni concorrenti nella ...

