Gf Vip | Martina Hamdy rivela | ' Elia e la Alexander cercano casa insieme'

Gf Vip 2018 Martina Hamdy - le confessioni sul fidanzato e su Walter dopo il reality : Il ritorno di Martina Hamdy alla normalità dopo il Grande Fratello Vip 2018 Una solarissima Martina Hamdy ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti sulla sua vita dopo il Grande Fratello Vip 2018. Interessanti non solo per chi segue i concorrenti che sono ancora nella Casa ma anche per coloro che vogliono saperne di più sul Gf […] L'articolo Gf Vip 2018 Martina Hamdy, le confessioni sul fidanzato e su Walter dopo il reality proviene ...

Grande Fratello Vip - Martina Hamdy smaschera Elia Fongaro e Jane Alexander : Un Grande rapporto quello che unisce Jane Alexander e Martina Hamdy che non è terminato con la fine dell'esperienza del Grande Fratello Vip , anzi. Intervistata nel programma di Mediaset Extra , ...

Gf Vip - la rivelazione di Martina : "Jane ed Elia stanno andando a convivere" : Sia Jane Alexander che Elia Fongaro sono fuori dalla casa del Gf Vip e ora possono viversi la loro storia alla luce del sole.. Se da una parte Jane dice soltanto che lei e l'ex velino di Striscia la ...

Grande Fratello Vip 2018 : Elia Fongaro coinvolto da Jane Alexander secondo Martina Hamdy : Martina Hamdy, eliminata la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip 2018, è stata la protagonista dello spazio, Ultime dalla casa su Mediaset Extra (Qui, il video). L'ex gieffina ha analizzato minuziosamente le coppie di questa edizione puntando l'attenzione su Elia Fongaro e Jane Alexander, a cui è legata da una Grande amicizia: So che si stanno frequentando in pace, sono molto felici di questo. Io non pensavo, ti dico la verità, le ho ...

Grande Fratello Vip : Martina Hamdy annuncia una convivenza tra Jane Alexander ed Elia Fongaro?! Leggi le sue parole : Non avrei mai immaginato che sarei tornato a parlare di Martina Hamdy su questo blog dopo aver pubblicato l’articolo in cui ho elencato le cose per cui sarà ricordata al Grande Fratello Vip, eppure... L'articolo Grande Fratello Vip: Martina Hamdy annuncia una convivenza tra Jane Alexander ed Elia Fongaro?! Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Martina Hamdy dopo il Grande Fratello Vip parla delle strategie della casa : Gf Vip 2018, l’eliminazione di Martina: “Non sono stata coinvolta in alcune dinamiche” A parlare dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2018 è stata Martina Hamdy che ha ribadito la sua posizione sulle accuse ai più giovani di aver tramato ai danni dei più adulti. Martina ha parlato un po’ di tutto, ad esempio anche […] L'articolo Martina Hamdy dopo il Grande Fratello Vip parla delle strategie della casa ...

Jane ed Elia - e quel segreto svelato nella notte : Martina racconta tutto dopo il Gf Vip : Elia e Jane visti da Martina, il racconto dell’ex gieffina dopo l’eliminazione La storia tra Jane ed Elia continua a catalizzare l’attenzione anche dopo l’uscita di entrambi dal Grande Fratello Vip 2018. A dimostrarlo è il fatto che da settimane si parla della loro relazione e che anche a Ultime dalla casa, noto programma di […] L'articolo Jane ed Elia, e quel segreto svelato nella notte: Martina racconta tutto dopo ...

Karina Cascella commenti spietati su Martina Hamdy concorrente eliminata dal GF Vip : Karina Cascella usa parole durissime contro il GF VIP ma in particolar modo contro Martina Hamdy Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall’opinionista Karina Cascella, che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy. Fresca di eliminazione, la Hamdy si è guadagnata le critiche della Cascella su Instagram: “Ma chi l’ha mai vista a questa?! – si è interrogata ...

Karina Cascella commenti spietati su Martina Hamdy concorrente eliminata dal GF Vip : Karina Cascella usa parole durissime contro il GF VIP ma in particolar modo contro Martina Hamdy Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall’opinionista Karina Cascella, che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy. Fresca di eliminazione, la Hamdy si è guadagnata le critiche della Cascella su Instagram: “Ma chi l’ha mai vista a questa?! – si è interrogata ...

“Grande Fratello Vip” : eliminate Martina Hamdy. Karina Cascella commenta così : La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 26 novembre, ha visto altri due concorrenti lasciare la casa di Cinecittà. A due settimane dalla finalissima restano ora soltanto otto persone in gara nel reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale di gossip “Chi”, due delle quali apprenderanno lunedì 3 dicembre il proprio destino. I tre in ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella massacra Martina Hamdy : 'Ma chi è questa? Chi l'ha mai vista?' : Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall'opinionista Karina Cascella , che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy . Fresca di ...

Karina Cascella spara a zero su Martina e Gf Vip 2018 : l’opinionista senza freni : Karina Cascella spara a zero su Martina Hamdy: le parole di fuoco dopo l’eliminazione Karina Cascella ha criticato Martina Hamdy e non solo, le sue parole di fuoco hanno colpito tutto il Gf Vip 2018. Questa edizione non sta entusiamando molto e gli ascolti parlano chiaro, oltretutto il cast non è stato in grado di […] L'articolo Karina Cascella spara a zero su Martina e Gf Vip 2018: l’opinionista senza freni proviene da Gossip ...

GfVip - eliminate Martina Hamdy e Giulia Provvedi. E Ilary fa un'altra - tremenda - gaffe : La tredicesima puntata del GfVip va in archivio tra doppia eliminazione, Martina Hamdy e Giulia Provvedi, macumbe studiate a tavolino, leccate porno soft e due vip al televoto: Lory Del Santo e ...

GfVip - eliminate Martina e Giulia Provvedi. E Ilary fa un'altra - tremenda - gaffe : La tredicesima puntata del GfVip va in archivio tra doppia eliminazione, Martina Hamdy e Giulia Provvedi, macumbe studiate a tavolino, leccate porno soft e due vip al televoto: Lory Del Santo e ...