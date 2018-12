GF Vip | Ilary Blasi e la lite con Corona | ' Nessun accordo | non mi presto alle

GF Vip : Ilary Blasi : “Nessun accordo con Fabrizio Corona - non mi presto alle pagliacciate”.Leggi le sue parole : Il duro botta e risposta fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Gf Vip ha parecchio fatto discutere. Dopo la promessa di vendetta da parte di Corona, o meglio, dei suoi legali, sono arrivate... L'articolo GF VIP: Ilary Blasi: “Nessun accordo con Fabrizio Corona, non mi presto alle pagliacciate”.Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilary Blasi : "Nessun accordo con Corona al Grande Fratello Vip - non mi presto alle pagliacciate" : "Non c’era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate: se ci fosse stato, lui se la sarebbe giostrata meglio, non mi avrebbe detto quelle brutte parole". Ilary Blasi smentisce così gli avvocati di Fabrizio Corona che, come riportato da Il Corriere della Sera, nei giorni scorsi avevano messo nero su bianco, in una memoria depositata agli atti del procedimento in cui il Tribunale di sorveglianza di Milano doveva decidere se ...

Grande Fratello Vip 2019 - nuova edizione senza Ilary Blasi? Ipotesi Barbara D'Urso : Il GF Vip è arrivato alla finale ma già si pensa alla nuova edizione. Nuovi rumors sul reality della porta rossa fanno capire che a guidare l'edizione 2019 non sarà più Ilary Blasi. Ecco perchè ...

FARIBA TEHRANI CONTRO ILARY BLASI E GRANDE FRATELLO Vip/ Video - 'volevano eliminare mia figlia Giulia Salemi' - IlSussidiario.net : FARIBA TEHRANI CONTRO ILARY BLASI e GRANDE FRATELLO Vip: 'volevano eliminare mia figlia Giulia Salemi'. Poi dice: 'Se andassimo in tribunale vinceremmo'

Anticipazioni Grande Fratello Vip - finale : Ilary Blasi verso l’addio? : finale Grande Fratello Vip 3: ultima puntata per Ilary Blasi? Lunedì 10 dicembre andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alfonso Signorini. Per la conduttrice potrebbe essere l’ultima puntata nelle vesti di presentatrice. Lo scarso appeal che l’edizione numero tre sta riscuotendo sul pubblico è il chiaro segnale di una crisi che potrebbe costringere a proporre uno stop di ...

Grande Fratello Vip - Fariba Tehrani contro Ilary Blasi : 'Si sapeva che volevano eliminare Giulia Salemi' : Eliminata a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip . Atroce delusione per Giulia Salemi , che finisce in lacrime per colpa della mamma Fariba Tehrani . La signora la scorsa settimana aveva ...

Gg Vip - Ilary Blasi manda Giulia Salemi al tele-voto : 'Tua mamma ci ha preso in giro' : Questa sera, lunedì 3 dicembre, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, la semifinale. Ilary Blasi ha dato inizio allo show facendo una comunicazione importantissima a Giulia Salemi. La ragazza è risultata essere la destinataria di una busta nera che conteneva un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, ovvero l'essere mandata direttamente al tele-voto. Il motivo di tale decisione risiede in alcuni comportamenti scorretti ...