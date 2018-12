Germania | al via il congresso Cdu per designare successore Merkel

Germania : domani al via congresso Cdu - venerdì elezione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Curling - Europei 2018 : l’Italia spazza via la Germania ed è a un passo dalla semifinale! : Dopo la sconfitta con la Svezia, l’Italia maschile torna subito al successo e fa un passo in avanti importante verso le semifinali degli Europei 2018 di Curling. A Tallinn (Estonia) il quartetto azzurro formato da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin ha travolto la Germania imponendosi con il punteggio di 9-3. Una partita senza storia in cui i nostri portacolori hanno dimostrato una netta superiorità fin dai primi tiri. ...

La Germania ha vietato di viaggiare nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Khashoggi : La Germania ha imposto il divieto di entrare e muoversi nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista e dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. La decisione

Vodafone lancia in Germania il servizio clienti via WhatsApp : In Germania Vodafone ha lanciato il servizio di assistenza ai propri clienti attraverso la popolare piattaforma di messaggistica istantanea di WhatsApp L'articolo Vodafone lancia in Germania il servizio clienti via WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0 - 2 per cento - sembra per via dei dazi tra Stati Uniti e Cina : L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0,2 per cento nel terzo trimestre dell’anno, alimentando così nuove preoccupazioni per la crescita economica europea e per il rischio che si vada verso una nuova recessione. Il calo del PIL

Germania : al via voto in Assia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - nella patria dell’austerity i Verdi crescono criticandola : “Ue unica via - ma Berlino faccia politica di solidarietà” : “Se l’Europa va a rotoli, ma il bilancio è salvo, questo non va bene”. È il 19 luglio a Magonza. Il leader dei Verdi tedeschi, Robert Habeck, parla dal palco del suo tour estivo per rilanciare il suo partito che in quel momento galleggia ancora intorno al 12 per cento dei consensi nei sondaggi. E parte da due punti: i temi ambientali e gli attacchi all’austerity imposta dalla Germania all’Europa. Serve più ...

Germania - al via il cambio generazionale : in 3 giorni "persi" 23 anni : Come se fosse troppo attaccato ai giocatori che lo hanno reso campione del mondo. In realtà ieri, in una partita che avrebbe potuto costargli la panchina, ha dato fiducia ai giovani. E più che il ...

Diretta / Olanda Germania (risultato live 0-0) streaming video Italia 1 : formazioni ufficiali - via! : Diretta Olanda Germania, streaming video e tv Italia 1: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata nella Lega A della Nations League(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:16:00 GMT)

Formula 3 : Schumacher jr ko in Germania - festa rinviata : festa rinviata per Mick Schumacher nell'ultimo fine settimana di gare del campionato europeo di F3. Il figlio del sette volte campione del mondo ha rotto l'ala anteriore nella prima delle tre gare in programma ed è stato costretto a sostituirla. Rientrato in pista in ultima posizione, ha rimontato fino al dodicesimo posto, quindi fuori ...

OPERA SENZA AUTORE/ Un viaggio nella creatività umana e nella memoria della Germania : Il film di Florian Henckel von Donnersmarck, presentato al Festival di Venezia 2018, attraversa tre epoche della storia della Germania da una prospettiva originale. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 06:11:00 GMT)L'uomo che uccise Don Chisciotte/ Il film con un'idea sulla vita e sul cinema firmate Terry Gilliam, di L. LocatelliSFOOTING/ Alba contro Vladimir Rodriguez non fa impressione, ma… se vi diciamo Hitler vs Lenin?, dei ...