Genoa | Preziosi esonera Juric | tocca a Cesare Prandelli

Genoa - Paulo Sousa ha detto no a Preziosi : aspetta la Roma : Una clamorosa indiscrezione di mercato è stata svelata questa mattina dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano Romano ad inizio ottobre, dopo aver esonerato Davide Ballardini, il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe avuto un colloquio con Paulo Sousa, proponendo all'ex ...

Genoa-Sampdoria - Juric salva la panchina e commenta così l’espulsione ed il rapporto con Preziosi : Si è concluso il derby valido per il campionato di Serie A, 1-1 tra Genoa e Sampdoria, ecco le dichiarazioni di Juric ai microfoni di Sky Sport: “E’ un risultato che brucia molto, strameritavamo di vincere questa partita. Abbiamo subito solo un tiro in porta e abbiamo mostrato coraggio. Abbiamo fatto tanti tiri e battuto tanti angoli, mi dispiace non aver vinto soprattutto per i ragazzi. La mia espulsione? La tensione è ...

Calciomercato Genoa - Preziosi conferma la trattativa per Fernandes : i dettagli : Genoa, Enrico Preziosi ha parlato dell’idea Matheus Fernandes che potrebbe concretizzarsi nella finestra di mercato di Gennaio “Matheus Fernandes? E’ un nostro obiettivo, non è facile ma vogliamo arrivarci“. Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha confermato parlando al ‘Secolo XIX’ la presenza di una trattativa per accaparrarsi Fernendes. Il Grifone, come rivelato già nei giorni scorsi, avrebbe ...

Calciomercato Genoa - vicino il primo colpo della sessione invernale : Preziosi pronto a spendere : Calciomercato Genoa, il presidente del Grifone si appresta a piazzare il primo colpo della finestra invernale di gennaio Calciomercato Genoa, il patron Preziosi è pronto a spendere per risollevare le sorti della squadra attualmente in un momento no dopo un ottimo inizio. La rosa di Juric è già competitiva, ma a gennaio dovrebbe arrivare un nuovo acquisto a rimpolpare il roster Genoano. La stampa brasiliana parla infatti di accordo ad un ...

Genoa - Preziosi torna a parlare : derby decisivo per Juric : Genoa, il presidente Preziosi ha analizzato la posizione del tecnico del Grifone Ivan Juric: il derby sarà decisivo “Se rivedremo Juric sulla panchina del Genoa per il derby? Juric sta allenando regolarmente… ovviamente tutti gli allenatori sono legati ai risultati, il derby è una partita importante: se devo fare una critica, la devo fare per la partita con l’Inter, potevamo perdere in maniera diversa. Ma non è colpa di Juric se ...

Genoa - Preziosi amaro : “Non si augura la morte a nessuno - lo striscione andava tolto” : Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA, lasciando emergere tutta la sua amarezza per lo striscione esposto al “Ferraris” in cui gli si augurava la morte: “Sabato sera non ero allo stadio ma ho detto ai miei dirigenti di chiedere all’arbitro di non fare iniziare la gara fino a quando non fosse stato tolto quello striscione, ma l’arbitro ha risposto che non ...

Genoa - Preziosi furioso dopo lo striscione dei tifosi : ha tentato di interrompere la gara : Genoa, Enrico Preziosi contro i tifosi della Gradinata Nord che lo hanno pesantemente contestato con uno striscione prima della gara col Napoli Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è furente a causa dello striscione esposto dalla Gradinata Nord in occasione della gara contro il Napoli. “Preziosi prima o poi anche tu morirai, il Genoa mai“, questo il testo dello striscione poco gradito dal presidente: “Non ho fatto ...

Genoa - Preziosi : “Ora basta! Gli ultras hanno toccato il fondo” : E’ un fiume in piena il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Il numero uno dei rossoblù ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Quest’ultimo si è detto indignato per lo striscione entrato nella gradinata di Marassi occupata dal tifo più caldo. Le parole sullo striscione recitavano: “Preziosi, prima o poi, anche tu […] L'articolo Genoa, Preziosi: “Ora basta! Gli ultras hanno toccato il ...

Genoa - Preziosi fa il punto sul caos panchina : 'ecco cosa ho deciso di fare' : Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha fatto il punto sulla panchina dopo un avvio shock per Juric al suo ritorno al Grifone Enrico Preziosi ha parlato della situazione in casa Genoa, con la calda ...

Genoa - Preziosi fa il punto sul caos panchina : “ecco cosa ho deciso di fare” : Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha fatto il punto sulla panchina dopo un avvio shock per Juric al suo ritorno al Grifone Enrico Preziosi ha parlato della situazione in casa Genoa, con la calda posizione di Juric, il quale ha rischiato l’esonero. Al momento però sembra proprio che il tecnico resterà sulla panchina del Grifone, come rivelato dallo stesso Preziosi al Secolo XIX: “Da tifoso mi contesterei. Perché la squadra ...

Genoa - Preziosi contro i tifosi : 'Striscione fatto da delinquenti' : un Enrico Preziosi a dir poco furente quello che alla Gazzetta dello Sport commenta l'episodio dello striscione comparso sabato sera a Marassi durante Genoa-Napoli. "Preziosi prima o poi morirai...il Genoa mai!" si leggeva nel lungo lenzuolo esposto lungo la gradinata ...

Panchina Genoa - ecco la decisione di Preziosi su Juric : Panchina Genoa – “Ampia fiducia a Ivan Juric”. Sono queste le importanti dichiarazioni del presidente dei rossoblu Enrico Preziosi sulla posizione dell’attuale tecnico dopo che nella serata di ieri sembrava imminente l’esonero ed il ribaltone in Panchina. Nel dettaglio e nelle ultime ore il Genoa ha analizzato le sconfitte sottolineando che contro Milan e Napoli la squadra è stata punita solamente da episodi: ...

Serie A Genoa - Preziosi conferma Juric : GENOVA - "Ampia fiducia a Ivan Juric ". Arriva direttamente da Enrico Preziosi la conferma per il tecnico del Genoa dopo che nella serata di ieri la posizione dell'allenatore era sembrata a rischio. ...