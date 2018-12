Genoa | la sconfitta contro l' Entella fatale per Juric | al suo posto arriva Prandelli

Clamoroso Genoa : sconfitta contro l’Entella in Coppa Italia - Juric esonerato - arriva Prandelli : Genoa, sconfitta contro l’Entella subendo tre reti in casa da una squadra di serie B: Juric esonerato, a Prandelli la panchina Il Genoa è già fuori dalla Coppa Italia, dopo aver perso questa sera nel derby con l’Entella. La squadra di Juric non sa più vincere, anche questa sera contro una squadra di categoria inferiore. 2-2 nei tempi regolamentari, 3-3 al termine dei supplementari e poi la sconfitta ai rigori contro ...

Genoa - Perinetti dopo la sconfitta col Torino : 'Fiducia a Juric' : da YouTube, gli highlights di Torino-Genoa 2-1 Genova - 'Fiducia a Juric , ci abbiamo riflettuto e abbiamo ritenuto che non ci sia la necessità di dare scossoni. La squadra è viva, ci sono ...

Genoa - ‘bufera’ in panchina : alta tensione dopo la sconfitta contro il Torino : 1/8 Fabio Ferrari/ LaPresse ...

Genoa - Piatek e Lapadula furiosi dopo la sconfitta : maglie che volano e rabbia diffusa : Piatek e Lapadula abbastanza nervosi dopo l’ennesima sconfitta del Genoa che pone Juric in una situazione alquanto calda Il Genoa è caduto sul campo del Torino complicando così la propria classifica. Dall’arrivo di Juric si è vista una squadra diversa in negativo rispetto all’inizio di stagione ed oggi un po’ di nervosismo è affiorato. Piatek è stato sostituito nel primo tempo dopo il rosso a Romulo, incredulo ...

Genoa - Juric amaro : 'Sconfitta che brucia - non meritavamo di perdere. E il campo ci ha penalizzato' : Anche di un po' di sfortuna, forse: "Abbiamo fatto un grande primo tempo " ha commentato Ivan Juric nel post gara ai microfoni di Sky Sport " la squadra ha giocato meglio di quanto si possa dire. ...

Genoa-Napoli - Juric deluso : “sconfitta immeritata” : Sconfitta amara per il Genoa nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le parole di Juric al termine della partita nel post partita di Sky Sport: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, subendo relativamente poco nel primo tempo e chiudendolo in vantaggio. Con il campo allagato non abbiamo potuto giocare in ripartenza, brucia una sconfitta così dopo la partita con l’Inter e non meritavamo assolutamente di perdere. Se finivamo ...

Genoa - la sconfitta di ieri porta con sè qualche strascico : contro l’Inter assente un titolarissimo : Come se non bastasse la sconfitta all’ultimo secondo, il Genoa perde un elemento importantissimo della formazione titolare in vista del prossimo impegno contro l’Inter. La partita si giocherà sabato alle 15, ancora una volta a “San Siro”, e i rossoblu saranno privi del loro capitano Domenico Criscito, che ieri sera è stato ammonito per la quinta volta nelle prime dieci giornate di campionato (una pericolosa media di ...

Serie A Genoa - sconfitta contro l'Entella in amichevole : GENOVA - Rossoblu sconfitti nell'amichevole d'allenamento organizzata contro la Virtus Entella . Il Genoa ha perso 2-1 dopo essere andato in vantaggio con Mazzitelli di testa su assist di Hiljemark ...