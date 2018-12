Genoa | esonero Juric | scelto Prandelli come sostituto

Clamoroso Genoa : sconfitta contro l’Entella in Coppa Italia - Juric verso l’esonero : Genoa, sconfitta contro l’Entella subendo tre reti in casa da una squadra di serie B: Juric adesso rischia la panchina Il Genoa è già fuori dalla Coppa Italia, dopo aver perso questa sera nel derby con l’Entella. La squadra di Juric non sa più vincere, anche questa sera contro una squadra di categoria inferiore. 2-2 nei tempi regolamentari, 3-3 al termine dei supplementari e poi la sconfitta ai rigori contro l’Entella. ...

Genoa - esonero Juric? Le ultime novità sul Grifone : Juric rischia l’esonero dalla panchina del Genoa, il tecnico è in bilico dopo la sconfitta contro il Torino di questo pomeriggio Juric è a rischio esonero. Dopo la sconfitta odierna contro il Torino, il Genoa è caduto in una crisi abbastanza evidente dalla quale il tecnico dovrà esser bravo a risollevarsi. Oltre alla sconfitta, Juric ha scontentato Piatek e Lapadula oggi, apparsi molto nervosi al termine della gara. Fatto sta che, ...

Panchine Serie A - situazioni bollenti per Bologna e Genoa : i nomi per i sostituti in caso di esonero : Panchine Serie A – Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. Partite importanti per le zone alte della classifica ma anche brividi per la zona salvezza. In particolar modo molto importante il derby di Genova, di fronte Sampdoria e Genoa in una partita sentitissima non solo per la rivalità ma anche per la ...

Genoa - Juric a rischio esonero : si pensa a un nuovo cambio in panchina : un weekend difficile per gli allenatori di Serie A. Ventura ha deciso di lasciare il Chievo e si è dimesso, Julio Velazquez sarà esonerato dall'Udinese. E poi c'è il Genoa, che potrebbe cambiare per ...

Panchina Genoa - Preziosi indirizzato verso l’esonero di Juric : scelto il sostituto : Panchina Genoa – Sono ore caldissime in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, la squadra di Juric non ha demeritato, addirittura sembrava vicino alla vittoria dopo la rete del vantaggio di Kouame, poi la squadra di Ancelotti ha ribaltato tutto. Sono in corso valutazione da parte di Preziosi sulla Panchina di Juric, il presidente sembra indirizzato verso un nuovo ribaltone, ...

Panchina Genoa - la bomba : ecco l’allenatore in pole in caso di esonero di Juric : E’ una situazione paradossale in casa Genoa, la squadra aveva iniziato bene la stagione, poi il clamoroso esonero di Ballardini, davvero senza un valido motivo. Il presidente Preziosi ha deciso di affidare al Juric, l’inizio è stato davvero clamoroso con il pareggio sul campo della Juventus, poi un percorso deludente che si è conclusa con la debacle contro l’Inter ma soprattutto da sottolineare l’incredibile ...

Genoa - Juric a rischio esonero : i nomi sul taccuino di Preziosi : Genoa alle prese con una situazione paradossale, Preziosi potrebbe operare il secondo esonero in poche settimane: via Juric? Incredibile ma vero, Juric a rischio esonero dopo poche settimane dal suo insediamento sulla panchina del Genoa al posto dell’esonerato Ballardini. La doppia debacle in pochi giorni a San Siro, prima col Milan e poi per 5-0 contro l’Inter, è stata solo l’ultima avvisaglia di un rendimento che non ...

Genoa - Criscito in audio Whatsapp svela retroscena su esonero Ballardini : Genoa– Emergono nuovi retroscena sul recente esonero di Davide Ballardini come allenatore del Genoa. L’ormai ex tecnico rossoblu è stato licenziato nella giornata di martedì dal Presidente Preziosi, due giorni dopo la sconfitta interna del Genoa contro il Parma. Non è bastato a Ballardini avere in squadra il capocannoniere della Serie A, i liguri viaggiano […] L'articolo Genoa, Criscito in audio Whatsapp svela retroscena su esonero ...

Genoa - spunta una nota audio di Criscito nella quale spiega l’esonero di Ballardini : Genoa, Mimmo Criscito protagonista di una presunta nota audio nella quale svela i motivi dell’allontanamento di mister Ballardini-- “Ieri (lunedì, ndr) si sono incontrati e il mister gli ha chiesto come metterebbe lui in campo la squadra. Il presidente si è incazzato e gli ha detto: ‘ti pago, la squadra in campo me la devi mettere tu!‘”. Questa la nota audio mandata da Mimmo Criscito ai compagni a seguito dell’esonero di ...

