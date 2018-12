Genoa che figuraccia | fuori dalla Coppa passa l' Entella ai rigori 10-9

Genoa - Lapadula mette le cose in chiaro : “lanciare la maglia non è un gesto che mi appartiene” : Accusato di aver scagliato a terra la maglia del Genoa subito dopo il match con il Torino, Lapadula ha fatto chiarezza oggi tramite il proprio profilo Instagram Tanti insulti e molti commenti fuori luogo, per scoprire poi ancora una volta che l’apparenza inganna. Nessun gesto di disprezzo per Gianluca Lapadula, pescato ieri dalle telecamere mentre lanciava a terra la maglia del Genoa. Un comportamento discutibile, giudicato da tifosi ...

Genoa - Piatek e Lapadula furiosi dopo la sconfitta : maglie che volano e rabbia diffusa : Piatek e Lapadula abbastanza nervosi dopo l’ennesima sconfitta del Genoa che pone Juric in una situazione alquanto calda Il Genoa è caduto sul campo del Torino complicando così la propria classifica. Dall’arrivo di Juric si è vista una squadra diversa in negativo rispetto all’inizio di stagione ed oggi un po’ di nervosismo è affiorato. Piatek è stato sostituito nel primo tempo dopo il rosso a Romulo, incredulo ...

Genoa : Marchetti fa già le valigie - Radu e l'Inter... : Il Genoa ha deciso: il portiere titolare è Radu. Così, secondo la Gazzetta dello Sport , l'ex laziale Marchetti potrebbe chiedere di essere ceduto già a gennaio. E il presidente Preziosi lo lascerebbe libero di trovarsi una nuova sistemazione. Inoltre il Genoa, dopo aver fatto un ...

Che fine ha fatto Roberto Murgita? In panchina nella gara Torino-Genoa : Roberto Murgita è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centravanti. Buona carriera da calciatore, poi quella da allenatore. A partire dalla stagione 2006-2007 diventa l’allenatore in seconda del Mantova, guidato dall’ex compagno di squadra Di Carlo. In seguito si lega ancora a Di Carlo nella stagione 2007-2008 al Parma e a partire dalla stagione Serie A 2008-2009 nel ChievoVerona. Il 26 maggio 2010 passa ...

Lo chef Vincenzo Torrente : "Mio fratello ha fatto 500 partite col Genoa - ma io con la mia pizza porto Cetara nel mondo" : Pasquale Torrente, nell'iconografia dei golosi, ha in testa un cappello colorato e il sorriso sempre pronto. Il motivo per il quale Repubblica lo definì il "Pulcinella Hippy" è azzeccatissimo. Un concentrato di simpatia e qualità gastronomiche. Da Sbanco, rinomata pizzeria romana di Stefano Callegari il padre del trapizzino, e Marco Pucciotti imprenditore eno-gastronomico dallo stile street, sbarcano chef e amici pizzaioli ...

Genoa - Juric : "Un pari che brucia molto". Samp - Giampaolo : "Loro più bravi in una sfida sporca" : L'1-1 nel derby contro la Sampdoria è un pareggio che sta stretto al Genoa per quanto fatto: "E' un pareggio che brucia molto perché abbiamo subito un solo tiro in porta. Noi invece abbiamo creato ...

Genoa-Sampdoria - Giampaolo : “le premesse erano anche peggiori…” : Si è concluso il derby Genoa-Sampdoria, 1-1 il risultato finale. Al termine del match interessanti indicazioni di Giampaolo ai microfoni di Sky Sport: “Una partita diversa da tutte le altre per le emozioni che ci sono. La valutazione della gara è differente. Siamo partiti bene, con grande personalità, avevamo il controllo della partita. Sull’1-1 abbiamo perso convinzione, eravamo meno sereni e loro sulla partita più maschia è ...

Genoa-Sampdoria - che spettacolo sugli spalti : le coreografie del derby della Lanterna [GALLERY E VIDEO] : Un derby dai colori unici quello in scena al Ferraris, Genoa e Sampdoria scendono in campo per dare vita ad una partita pazzesca Due squadre divise da un punto in classifica, due formazioni pronte a regalare uno spettacolo unico, come quello che va in scena sulle tribune del Ferraris. Lo stadio ligure si veste a festa, lo da per il derby tra Genoa e Sampdoria, in campo per regalare emozioni in questo posticipo domenicale della tredicesima ...

Genoa - anche Kouame piace alle big d'Europa : Non solo Krzysztof Piatek. Secondo la Gazzetta dello Sport fra gli osservati speciali del derby di Genova questa sera ci sarà anche Christian Kouamé . La punta ivoriana sarà seguita dagli scout dei due club di Manchester, del Tottenham e di Real Madrid ...

Genoa-Sampdoria - le chiavi tattiche della sfida : Non è usuale per Genoa e Sampdoria arrivare al Derby della Lanterna con un ruolino di marcia identico nelle quattro partite precedenti: dopo aver pareggiato con Udinese e Sassuolo, entrambe le squadre ...

Genoa - Juric : “Piatek si sbloccherà nel derby. Come arriviamo? Bene - ma questa partita…” : Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima del derby contro la Sampdoria nel posticipo di domani sera. Le parole di Juric dopo la sconfitta di Napoli —-> “non meritavamo di perdere” Il tecnico del Genoa ha parlato di Come arrivano i grifoni alla sfida che potrebbe valere una stagione: “I […] L'articolo Genoa, Juric: “Piatek si sbloccherà nel derby. Come ...

Genoa-Sampdoria - è derby anche di mercato : ecco tutti gli obiettivi in comune [FOTO] : 1/9 LaPresse/Simone Bergamaschi ...

Genoa-Sampdoria - derby più incerto che mai : i bookmakers vedono leggermente favoriti i rossoblù : Il derby della Lanterna accende la tredicesima giornata di serie A, i bookies abbastanza incerti sull’esito della sfida del Ferraris derby più indecifrabile che mai tra Genoa e Sampdoria. Da quotisti e scommettitori arrivano previsioni più equilibrate che mai sul rebus della tredicesima giornata di Serie A, in programma domenica sera: da una parte i rossoblù, con Juric alla prova del nove dopo sei turni senza successi, ...

Genoa-Sampdoria tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Genoa-Sampdoria? Genoa-Sampdoria è un'esclusiva di Sky Sport, in diretta dalle 20.30 sul Sky Sport 1 HD canale 251. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? Sarà il 117º ...