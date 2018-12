Genitori di Giulio Regeni | “Abbiamo 20 nomi di persone coinvolte nell’omicidio | non

Giulio Regeni - da Roma riparte la battaglia per la verità. I Genitori : "Non molliamo" : Il silenzio non calerà su Giulio Regeni. Almeno fino a quando vi sarà una Procura (quella di Roma) determinata a non farsi irretire dalla valanga di depistaggi e falsità proveniente dal Cairo, una famiglia coraggiosa, una comunità decisa a continuare a battersi, come già è avvenuto in questi 34 mesi, perché l'assassinio di Stato perpetrato al Cairo contro il giovane ricercatore friulano, non ...