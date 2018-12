Gela | 17enne accoltella coetanea per gelosia | le immagini dell’aggressione

Gela - tradita dal fidanzato accoltella l’amica 17enne. Nel video il momento dell’aggressione in piazza : Si è costituita ai carabinieri la minorenne che due giorni fa ha ferito con una coltellata una coetanea di 17 anni a Gela per gelosia. La vittima è ancora ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le due ragazze frequentano lo stesso corso per estetista.”Un gesto non istintivo ma premeditato“, così lo ha definito il sostituto della Procura minorile di Caltanissetta, Stefano Strino. La ragazza, secondo la ricostruzione ...