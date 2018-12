Fury film stasera in tv 6 dicembre: cast, trama, streaming

cubemagazine

: Alle 21.05 #Fury, film scritto, diretto e prodotto da David Ayer, con protagonisti: #BradPitt, #ShiaLaBeouf e… - RaiQuattro : Alle 21.05 #Fury, film scritto, diretto e prodotto da David Ayer, con protagonisti: #BradPitt, #ShiaLaBeouf e… - film4life1 : Con #Fury il regista #DavidAyer dipinge uno straordinario quanto spietato affresco sulla Seconda Guerra Mondiale c… - wwwFILMit : Stasera in TV 06 dicembre: la guerra di Brad Pitt nel claustrofobico Fury -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)è ilin tv 62018 in onda in prima serata su Rai 4. La pellicola diretta da David Ayer ha come protagonista Brad Pitt. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e regia La regia è di David Ayer. Ilè composto da Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael Peña, Scott Eastwood, Xavier Samuel, Jason Isaacs, Jim Parrack, Branko Tomovic, Brad William Henke.in tv:Aprile 1945. Mentre gli Alleati sono pronti a sferrare l’attacco decisivo nel Teatro europeo, un agguerrito sergente dell’esercito di nome Wardaddy, determinato, pragmatico e in cerca di redenzione, comanda un carro armato Sherman, chiamato, e il suo equipaggio, composto da cinque uomini, in una missione mortale dietro le linee nemiche. La loro ...