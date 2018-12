Furbetti cartellino,sì del Senato a ddl

: Primo ok al ddl #concretezza, giro di vite per i furbetti del cartellino. Il testo passa alla Camera. - Agenzia_Ansa : Primo ok al ddl #concretezza, giro di vite per i furbetti del cartellino. Il testo passa alla Camera. - Agenzia_Ansa : Blitz della Finanza contro 'furbetti del cartellino'. Militari delle Fiamme gialle hanno posto agli arresti domicil… - fattoquotidiano : Sicilia, scoperti 42 “furbetti del cartellino” all’Assessorato Regionale alla Salute: “Oltre 400 ore di lavoro mai… -

Via libera al Ddl Concretezza dal, con 138sì,94 no e nessun astenuto. Il provvedimento, collegato alla Manovra, passa ora alla Camera. Il Ddl è composto da 6 articoli e introduce il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e per il contrasto ai "del".S'introducono sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per verificare il rispetto dell'orario dei dipendenti pubblici. Modifica,inoltre, le procedure per le assunzioni.(Di giovedì 6 dicembre 2018)