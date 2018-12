Francia | gli studenti con i gilet gialli | scontri a Marsiglia e a Nizza L' Eliseo

Francia - dopo i gilet gialli - gli studenti : scontri a Marsiglia e a Nizza. Parigi si prepara al sabato nero : Francia sull'orlo di una vera insurrezione. Non è bastata la retromarcia di Macron e del governo Philippe sull'aumento dei carburanti: l'onda di protesta non accenna a fermarsi a dimostrazione che c'è ...

La Francia adesso ha paura - i Gilet Gialli adesso vogliono entrare dentro l’Eliseo : Francia, il governo francese adesso teme i Gilet Gialli, i manifestanti hanno dimostrato di non aver paura di nulla e probabilmente adesso vogliono entrare dentro l’Eliseo (ANSA) – PARIGI, 6 DIC – “Ci sono motivi di temere grandi violenze” sabato a Parigi: è quanto affermano fonti dell’Eliseo citate dai media francesi, mentre si moltiplicano gli appelli dei Gilet Gialli a manifestare nella capitale e in tutta ...

«La Douleur» : il trailer del film che rappresenterà la Francia agli Oscar : La DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurLa DoleaurIl dolore di Marguerite, la donna che cerca giorno e notte di avere notizie su suo marito Robert e che, nel frattempo, si crogiola nella colpa di una relazione clandestina che potrebbe portarla alla pazzia. La Doleur, il nuovo film di Emmanuel Finkiel, già assistente di Godard e Kieslowski, traspone il romanzo autobiografico della Duras, autrice di classici ...

Ventimiglia : nuova tragedia dell'immigrazione - giovane rimane folgorato sul tetto di un treno diretto in Francia : Un altro tentativo di passare il confine di Ventimiglia si è trasformato in tragedia. E' accaduto ieri sera poco prima della mezzanotte, nei pressi della stazione ferroviaria della città frontaliera. ...

Francia - i Gilet Gialli vincono la battaglia; congelati gli aumenti di Benzina - Luce e Gas : Francia, i Gilet Gialli hanno raggiunto un obiettivo importante: bloccare gli aumenti di Benzina, Luce e gas Nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi innescata dalla protesta dei “Gilet Gialli”, il primo ministro francese, Edouard Philippe ha annunciato che saranno sospesi gli aumenti delle tasse su carburanti, Luce e gas. Per sei mesi non saranno ritoccate le accise sul carburante, ha infatti assicurato, e anche “le ...

In Francia - più di 100 scuole superiori sono state occupate dagli studenti in protesta contro il presidente Macron : In Francia, più di 100 scuole superiori sono state occupate dagli studenti in protesta contro il presidente Emmanuel Macron. Nella giornata di lunedì, inoltre, ci sono stati scontri tra studenti e polizia in diverse città del paese. È una circostanza

Gilet gialli - caos tra Francia e Spagna : migliaia di camion bloccati : I blocchi del traffico organizzati in Francia dai Gilet gialli hanno provocato chilometri di code e migliaia di camion bloccati al confine con la Spagna. Lo riferiscono le autorità regionali della ...

Il Segreto - spoiler : Emilia e Alfonso rapiti in Francia dagli uomini del Generale : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera "Il Segreto" riguardanti gli episodi che verranno trasmessi nei prossimi mesi su Canale 5. La telenovela ideata da Aurora Guerra continua a riservare molti colpi di scena. Emilia e Alfonso porteranno a termine il loro piano di vendetta nei confronti di Perez De Ayala, ma in seguito all'omicidio del Generale saranno costretti a fuggire da Puente Viejo e a rifugiarsi in Francia. Sarà proprio qui ...

Sculacciate e schiaffi ai figli : da ora in Francia sono illegali : Gli schiaffi e le Sculacciate assestate dai genitori a scopo educativo diventano illegali. Accade in Francia, dove questa notte l'assemblea nazionale ha votato una proposta di legge - dalle ...

Francia - chiamano il figlio “Griezmann Mbappé” come i calciatori. Il Comune si rivolge al Tribunale degli affari familiari : L’amore per la nazionale dei Blues – fresca vincitrice del secondo Mondiale della sua storia in Russia – ha portato una coppia francese residente nel Comune di Brive-la-Gaillarde, nel centro della Francia, a decidere di chiamare il primo figlio, nato nel mese di novembre, “Griezmann Mbappé”, usando i cognomi dei due giocatori più rappresentativi della squadra di Deschamps. Un vicenda che, dopo la segnalazione del ...

Francia - coppia di genitori chiama il figlio Griezmann-Mbappé. Il Comune si oppone : ... infatti, proprio nel mese di novembre è nato un bambino dal nome davvero assurdo: Griezmann-Mbappé in onore dei due fuoriclasse di Atletico Madrid, Psg e della Francia campione del mondo in carica. ...

Dalla Francia : chiamano il figlio Griezmann-Mbappé - il Comune però non ci sta : E' forse il caso di una coppia francese del Comune di Brive-la-Gaillarde che, alla nascita del primogenito a novembre, ha deciso di rendere omaggio a due giocatori della Francia campione del Mondo. ...

Francia - 'gilet gialli' : il primo dicembre nuova protesta - Trump : manifestino anche per come Ue maltratta gli Usa : Dopo le violenze e i 101 arresti del corteo di sabato a Parigi, i "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione il primo dicembre sempre nella capitale francese. Su Facebook ...

La rabbia della Francia contro Macron Guerriglia sugli Champs-Elysées | : Il movimento dei gilet gialli sfila in tutto il Paese. Il governo accusa: «Le Pen fomenta i disordini»