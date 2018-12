Francia | dopo i gilet gialli | gli studenti | scontri a Marsiglia e a Nizza Parigi si

Francia - donna muore dopo le proteste dei gilet gialli : colpita da una granata mentre chiudeva la finestra : Le proteste dei gilet gialli causano un'altra vittima in Francia. Secondo una prima ricostruzione rivelata da France Info, una donna di 80 anni è stata colpita al volto da 'elementi' di una granata ...

Francia - gilet gialli lasciano la riunione con il premier dopo il 'no' alla diretta streaming dell'incontro : Fumata nera nella riunione in programma a Parigi nella sede del governo tra i rappresentanti dei "gilet gialli" e il premier francese Edouard Philippe . Jason Herbert, portavoce del movimento di ...

Finale Coppa Davis 2018 - Francia-Croazia 0-2 dopo la prima giornata : Croazia in vantaggio per 2-0 sulla Francia nella Finale della Coppa Davis 2018, in corso fino a domenica sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille. Gli ospiti si aggiudicano i due ...

Francia-Giappone : scandalo Ghosn - silenzio dai governi dopo l'incontro tra i ministri dell'Economia : Tokyo, 23 nov 04:59 - , Agenzia Nova, - I ministri dell'Economia di Francia e Giappone, Bruno Le Maire e Hiroshige Seko, si sono incontrati ieri a Parigi per discutere le prospettive... I dirigenti di Nissan hanno smentito con forza le teorie circolate nei ...

Mbappé ko - infortunio alla spalla in Francia-Uruguay : sostituito dopo 36 minuti : Mbappè ko e Psg con il fiato sospeso. infortunio per Neymar dopo appena 8' - problema alla coscia in Brasile-Uruguay - stesso discorso per l'attaccante in Francia-Uruguay , giocata allo Stade de ...

Renault - tandem per il dopo-Ghosn Francia e Giappone fanno quadrato : Il consiglio di amministrazione di Renault, dopo l'arresto del presidente e amministratore delegato, Carlos Ghosn, dovrebbe puntare sul tandem ad interim formato dall'amministratore indipendente Philippe Lagayette e il numero due del gruppo automobilistico, Thierry Bollore', lontano cugino di Vincent Bollore'. Lo riporta l'agenzia francese Afp citando fonti vicine al dossier Segui su affaritaliani.it

Francia - 11enne si suicida dopo essere stato rimproverato per l'uso del cellulare a scuola : Una storia terribile ci arriva dalla vicina Francia dove, stando a quanto riportato dal noto quotidiano Le Figaro, un giovanissimo alunno, di soli 11 anni, si sarebbe tolto la vita a causa di un rimprovero ricevuto dal suo insegnante per l'uso del cellulare in classe. Il giovane, fortemente provato dal richiamo del suo docente, all'uscita di scuola si sarebbe lanciato da un ponte dopo aver preannunciato le sue intenzioni ad alcuni suoi compagni. ...

Migranti - dopo la Francia anche la Svizzera rimanda clandestini di nascosto in Italia : Il tema Migranti, ormai, negli ultimi anni è sempre più trattato. Specialmente da quando al governo Italiano è arrivato Matteo Salvini che ha cominciato una politica di respingimenti massiccia, mettendosi contro diversi Stati europei e Bruxelles stessa. dopo la Francia, ora anche la Svizzera avrebbe cominciato a mandare clandestini in Italia di nascosto dalle autorità Italiane. Migranti, SkyTg24 svela che la Svizzera farebbe come la ...

Francia : Ramadan in libertà dopo 10 mesi : PARIGI, 16 NOV - dopo 10 mesi di detenzione, accusato di diversi stupri, il controverso islamologo di nazionalità svizzera, Tariq Ramadan, ha ottenuto ieri sera dalle autorità giudiziarie francesi la ...

Nascose per 2 anni la figlia nel bagagliaio dopo il parto - madre a processo in Francia : Parigi - È incominciato ieri, davanti alla corte d'Assise del tribunale della cittadina di Tulle, dipartimento della Corrèze , il processo su uno dei casi di cronaca familiare più cruenti e surreali degli ultimi anni in Francia. Per i giornali è il 'processo Sèrèna', del nome della bambina, che oggi ha 7 anni, che ha passato i primi 2 anni della sua vita ...

Spoiler Il Segreto : Emilia e Alfonso fuggono in Francia dopo l'assassinio del Generale : Grandi novità attendono i telespettatori de Il Segreto nelle prossime puntate della telenovela spagnola ideata da Aurora Guerra. Nelle attuali puntate italiane trasmesse su canale 5, abbiamo assistito alla scarcerazione di Emilia e Alfonso, i quali durante la prigionia sono stati sottoposti a tremende torture e che mineranno anche il rapporto tra i due coniugi. Alfonso ha perso la vista mentre Emilia non riuscirà a confessare al marito la ...

Francia : 3 anni dopo Parigi commemora vittime attentati 13/11 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Italia : Salvini - dopo Francia atto ostile Malta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - ministro Salvini - dopo Francia atto ostile da Malta : "I maltesi regalano bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". La denuncia arriva dal Viminale ed il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca: "Troppi indizi ci fanno credere d'...