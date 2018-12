Francesca Fialdini va in ferie | Veronica Maya torna su Rai1

Vita in diretta - il disastro su Raiuno : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini mai così male - sorpasso storico : Con 1.810.000 telespettatori e il 13.9% di share, il programma dedicato alla natura e alla scienza condotto da Sveva Sagramola segna il suo record stagionale; il talk show di Francesca Fialdini e ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini : ‘Con Tiberio Timperi ci sono state tensioni’ : “All’inizio della stagione mi sono un po’ scontrata con lui. Ci conoscevamo e siamo amici, ma non lavoravamo insieme da tanto e ci sono state tensioni“. Francesca Fialdini, attualmente impegnata con la conduzione de Lo Zecchino d’oro, ammette le difficoltà che ci sono state con Tiberio Timperi, che da questa stagione ha preso il posto di Marco Liorni accanto a lei nel programma pomeridiano di Rai 1 La vita in ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e quel segreto su Tiberio Timperi : cosa gli succede sempre più spesso : A La vita in diretta su Raiuno ci sono stati diversi momenti di tensione tra i due conduttori, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Per quanto i due abbiano provato a dissimulare, il rapporto tra i ...

Francesca Fialdini e la domanda che la mette in imbarazzo : FUNWEEK.IT - Il nome di Francesca Fialdini è certamente uno dei più importanti in Rai in questo momento così oltre a condurre La vita in diretta dal lunedì al...

Francesca Fialdini in imbarazzo a Tv Talk : la sua ammissione : Tv Talk: Francesca Fialdini svela i suoi programmi preferiti (della concorrenza!) Nella puntata odierna di Tv Talk ospite principale è stata Francesca Fialdini. E in questa circostanza uno degli opinionisti in studio l’ha messa davvero in imbarazzo, chiedendole, testuali parole, quale sarebbe la sua “perversione televisiva”. A quel punto Francesca Fialdini è rimasta davvero di sasso, non riuscendo a nascondere tutto il suo ...

La vita in diretta a Francesca Fialdini non basta : la svolta - una nuova vita per la conduttrice : Non solo La vita in diretta . Intervistata dal Corriere della Sera , Francesca Fialdini confessa il suo imminente progetto: un libro per bambini. La conduttrice torna a Lo Zecchino d'oro per il terzo ...

‘La Vita in diretta’ - fuorionda di Tiberio Timperi : cosa ha detto a Francesca Fialdini : Da quando è partita la nuova edizione, ‘La Vita in diretta’ di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non smette di stupire il pubblico tra battutine, gaffe e fuorionda. E pure chiacchiericci sul rapporto che li lega. Il gossip aveva infatti avanzato l’ipotesi che ci fosse maretta tra i due conduttori. Tutto è iniziato dopo un esame della Fialdini all’università: la conduttrice è arrivata in studio mogia perché aveva preso un voto che non ...

Tiberio Timperi parla di Francesca Fialdini a microfono semispento : La vita in diretta, Timperi dice a Francesca Fialdini: “Mi hai fatto male” Piccolo fuori onda, o quasi, anche nella puntata de La vita in diretta di oggi, giovedì 29 novembre 2018, in quella che è un’edizione partita proprio all’insegna delle gaffe e dei fuori onda! E l’ennesima gag è avvenuta, appunto, nella puntata trasmessa quest’oggi, al termine della quale, dopo i saluti e con il sottofondo della sigla, ...

La vita in diretta - lo show di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini finisce un'ora prima : cosa c'è dietro : Sorpresa a La vita in diretta , il programma di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini su Rai 1. Già, perché si apprende che la puntata del prossimo 7 dicembre si concluderà con un'ora di anticipo , ...