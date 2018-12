Fortnite Stagione 7 pronta al via | leak su nuove skin al 6 dicembre

La Stagione 7 di Fortnite è imminente : pubblicata l'ultima immagine teaser : Domani si aprirà ufficialmente la Stagione 7 di Fortnite, che stando alle immagini teaser pubblicate da Epic Games fino a questo momento potrebbe avere un tema invernale o addirittura artico.Oggi gli sviluppatori hanno diffuso l'ultimo teaser di questa campagna per la nuova Stagione, che ritrae quello che ha tutto l'aspetto di essere uno yeti che imbraccia uno dei fucili d'assalto di Fortnite. Curiosamente, nello sfondo dell'immagine riportata ...

Fortnite : Epic Games pubblica la seconda immagine teaser della Stagione 7 : Come segnala Fortnite Intel, è stata pubblicata da Epic Games la seconda immagine teaser ufficiale della Stagione 7 di Fortnite: Battle Royale, con la didascalia "un giorno gelido sorge ...". La nuova immagine è stata condivisa a pochissimi giorni dalla prima, sempre a "tema artico".I giocatori hanno anche iniziato a riferire che la neve sta iniziando a cadere su Spawn Island, il che potrebbe essere un altro suggerimento alla potenziale tempesta ...

Prima immagine per Fortnite Stagione 7 - data di uscita e 60 fps su mobile : Fortnite Stagione 7 inizierà giovedì 6 dicembre 2018, se tutto andrà secondo i piani. Sarà la Stagione più fredda del Battle Royale, come hanno fatto capire gli sviluppatori di Epic Games. Sull’account Twitter ufficiale, infatti, è apparsa la Prima immagine teaser, che praticamente conferma l’arrivo della neve. Non solo, perché anche il ghiaccio rivestirà un ruolo alquanto importante nell’economia di gioco. Sulla mappa arriveranno un iceberg ...

Ecco la prima immagine teaser della nuova stagione di Fortnite : sarà a tema artico? : Tra soli tre giorni si aprirà ufficialmente la stagione 7 di Fortnite, che riceve oggi una prima immagine teaser che lascia intendere quale sarà il suo tema.Come riporta VG24/7, oggi Epic Games ha pubblicato una criptica immagine sul profilo Twitter di Fortnite che mostra un minaccioso figuro i cui contorni sono formati da ghiaccio, con la didascalia "un ghiaccio più amaro si diffonde". Confermato quindi il sospetto che la nuova stagione sia a ...

Sesta stagione di Fortnite alla conclusione - quando prenderà il via la prossima? : L'universo ludico di Fortnite è sempre in dinamico divenire. Il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games riesce sempre ad evolversi e reinventarsi, una caratteristica che di certo gli consente di risultare costantemente fresco e accattivante per una community affamata di novità e alla ricerca sempre di nuovi stimoli che la porti a cadere nel vortice dell' “ancora una e poi smetto”. Ovviamente uno dei momenti clou per quanto concerne il ...

Guida Fortnite Stagione 6 Settimana 9 : posizione e come trovare la Stella Segreta : Fortnite continua ad appassionare milioni di giocatori. Questi dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 9 possono finalmente dedicarsi alla nuova Battuta di Caccia. Questa ovviamente dovrà essere completata e in questo modo sarà possibile riuscire a trovare la Stella nascosta. Per questo motivo vi consigliamo di consultare la nostra Guida per scoprire dove e come trovare la Stella della Settimana 9. Bisognerà quindi prima completare ...

Fortnite : come completare le sfide della Settimana 9 Stagione 6 : La Stagione 6 di Fortnite a tema oscurità e Halloween sta volgendo al termine. Tutti i giocatori non vedono l’ora di sapere su cosa sarà incentrata la Stagione 7. Durante il periodo di ogni Stagione, i leggi di più...

Non vedrete mai questa skin in Fortnite Stagione 7 ma sarebbe perfetta per Natale 2018 : Fortnite Stagione 7 è sempre più vicino e sono sempre di più gli indizi che vogliono la neve in arrivo sulla mappa. Sembra infatti che nella modalità Battaglia Reale vedrà una serie di novità che arriveranno dai bordi estremi della mappa, avvicinandosi al Laboratorio della Latrina. Alcuni giocatori invece hanno visto qualcosa di molto simile a un castello innevato, ma chiaramente si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Epic ...

Nuvole e neve in arrivo in Fortnite Stagione 7? Come cambierà la mappa : Fortnite Stagione 7 sta per arrivare, potrebbe essere caratterizzata dall’arrivo di una tempesta di neve. Con questa quindi potrebbe cambiare mappa di gioco di Fortnite in vista dell’arrivo delle feste di Natale. Ormai la Stagione 7 di Fortnite sta per arrivare e sono già stati scoperti alcuni dettagli su cui hanno lavorato gli sviluppatori che potrebbero cambiare un po’ di cose per il mondo di gioco. Sembra infatti che nella modalità ...

Fortnite Stagione 6 : ecco la guida a tutte le Sfide della Settimana 8 : Siamo arrivati agli sgoccioli della Stagione 6 di Fortnite, e se le Sfide della Settimana 8 sono arrivate puntuali come al solito ieri pomeriggio, noi ci abbiamo messo un po’ più del solito per portarle tutte a termine e compilare la consueta guida firmata IES. Continuate a leggere se siete alla ricerca di un modo per finirle di corsa! Se detestate andare in giro per la mappa, avete sbagliato gioco. E le Sfide della Settimana 8 sembrano pensate ...

Fortnite : come completare le sfide della Settimana 8 Stagione 6 : come ogni Settimana, Fortnite vi propone delle sfide Settimanali che metteranno alla prova la vostra intelligenza e la vostra bravura. Completando queste sfide, avrete diritto a ricevere delle ricompense che vi consentono di ottenere esperienza leggi di più...

Fortnite : come completare le sfide della Settimana 7 Stagione 6 : Le sfide Settimanali di Fortnite accompagnano da sempre gli utenti chi decidono di acquistare il Pass Battaglia. Con il debutto della Stagione 5 sono state introdotte anche delle sfide gratuite dedicate a tutti gli utenti. Questa volta è il turno leggi di più...

Guida Fortnite Stagione 6 Settimana 6 : posizione dello Stendardo - dimenticate la Stella Segreta : Come ogni Settimana vi mostriamo una Guida precisa e puntuale su come trovare lo Stendardo segreto in Forntite Battaglia reale. Ormai le stelle sono il passato, il presente è fatto di stemmi da poter rintracciare una volta però completate tutte le Sfide della Settimana, in questo caso la 6 della Stagione 6, da recuperare nella Battuta di Caccia. Ecco prima di tutto le Sfide della Settimana 6, attualmente attive in battaglia ...

Fortnite : come completare le sfide della Settimana 6 Stagione 6 : Le sfide Settimanali di Fortnite accompagnano da sempre gli utenti chi decidono di acquistare il Pass Battaglia. Con il debutto della Stagione 5 però, sono state introdotte alcune sfide gratuite dedicate a tutti gli utenti. Questa volta è il leggi di più...