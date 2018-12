Forte questo film

Football Club Frascati (Juniores prov.) - capitan Laureti : «Questo gruppo è Forte - staremo in alto» : Roma – Un inizio da sogno per la Juniores provinciale del Football Club Frascati. La squadra di mister Filippo Martella ha vinto con un largo 6-0 la prima partita di campionato, giocata tra l’altro fuori casa con il Lunghezza. «Nel primo tempo abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano, ma senza riuscire a creare tante opportunità anche a causa di un campo in terra non bellissimo – dice capitan Alessandro Laureti – Siamo comunque andati ...