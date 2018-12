Formula 1 | ecco il calendario 2019 | 21 GP | a Monza l' 8 settembre

Formula E - Attack Mode : ecco come funziona : Il campionato di Formula E sta per cominciare: il prossimo 15 dicembre, in Arabia Saudita, scatterà il semaforo verde per la stagione 2018/2019. Ci apprestiamo a vivere una stagione rivoluzionaria, la quinta nella storia della categoria, che apre di fatto una nuova era delle corse con monoposto elettriche. Tante le novità, tra cui anche la nuovissima Attack Mode, un sistema che favorisce ulteriormente i sorpassi.Ispirato a Mario Kart. Gli ...

Michael Schumacher - ecco il vero motivo per cui non abbiamo notizie sulla salute della stella della Formula 1 : La salute di Michael Schumacher, leggenda tedesca della Formula 1, è stata mantenuta segreta da quel maledetto incidente sugli sci del 2013 che gli ha provocato catastrofici danni cerebrali. Sabine Kehm, manager dell’ex pilota, ha sempre sostenuto che le sue condizioni non fossero una questione pubblica, nonostante milioni di fan in tutto il mondo siano in attesa di ricevere informazioni sul 7 volte campione del mondo. In un recente commento, ...

Coppa Davis : Nuova Formula - ecco come funziona : A prescindere da quello che è stato il risultato sportivo , solo per la cronaca, l'ultima 'Insalatiera' la porta a casa la Croazia che ha battuto la Francia 3-1, , ieri a Lilla, in Francia, si è consumato l'ultimo atto della Coppa Davis: la fine di un mito dello sport. ...

Formula 1 - McLaren : ecco la livrea speciale per l'ultima gara di Alonso : Manca meno di una settimana alla conclusione dell'avventura di Fernando Alonso in Formula 1. Se fino a qualche tempo fa il pilota della McLaren non aveva chiuso le porte a un eventuale rientro nel ...

Formula E Championship - su Italia 1 e Italia 2. Ecco quando : La Formula e Championship tornano protagoniste sulle reti Mediaset: a raccontare le gara saranno rispettivamente Italia 1 e Italia 2 Il Campionato di Formula E Championship 2018 si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori (e non solo). La quinta edizione del campionato mondiale di Formula E è pronto a scaldare i motori con le prime gara che saranno trasmesse in esclusiva su Itala 1 e Italia 2. Ecco ...

Formula E : ecco come è fatta la monoposto Gen2 : I tredici appuntamenti si svolgeranno in circuiti, perlopiù tracciati cittadini e temporanei, dislocati in dodici città del mondo. Il calendario, infatti, prevederà avvio a Ad Diriyah , 15 dicembre, ...

Formula1 Brasile Caso Hamilton-Sirotkin : ecco le ragioni della Fia : Abbiamo avuto l'opportunità di raccogliere, da parte dei commissari Fia, un interessante spiegazione di dettaglio su come siano giunti alla decisone di non sanzionare Lewis Hamilton, per l'episodio ...

Formula 1 : Angela Cullen - ecco chi è l'assistente del campione del mondo Hamilton : Per la seconda volta il Gran Premio del Messico regala a Lewis Hamilton il titolo Mondiale. Un quinto titolo che lo porta al pari di un altro Campionissimo, Juan Manuel Fangio. Ora, il record dei 7 ...

Lavorare in Formula Uno e MotoGp : ecco la Motorsport Academy di Experis : Riuscire a trasformare la propria passione per il mondo dello sport in un lavoro rappresenta l’ambizione di molti e attualmente le opportunità non sembrano mancare. Ora k è possibile riuscire a migliorare le proprie conoscenze per poter trovare un’occupazione stabile nel mondo della Formula Uno e della MotoGp, due ambienti dove si respira l’adrenalina a […] L'articolo Lavorare in Formula Uno e MotoGp: ecco la Motorsport ...

Formula E - Ecco la nuova NIO 004 Gen2 : Il team NIO ha svelato la nuova monoposto che Oliver Turvey e Tom Dillmann guideranno nel campionato 2018/2019 di Formula E. Con una cerimonia di presentazione nel parco olimpico di Londra, la squadra ha mostrato la livrea della vettura, tolto ogni dubbio sulla coppia di piloti titolare e annunciato anche laccordo con Acronis, nuovo sponsor e partner tecnologico.Riflettori puntati sui piloti. La NIO 004 Gen2 non è lunica protagonista della ...

Formula E - Ecco la nuova Envision Virgin Racing : Il team Envision Virgin Racing ha svelato la nuova monoposto che prenderà parte al campionato di Formula E 2018/2019, in partenza il prossimo dicembre dallArabia Saudita. La nuova vettura avrai i colori della squadra inglese, ma è in realtà la gemella dellAudi e-tron FE05 che è stata svelata proprio ieri. La Virgin, infatti, dopo aver chiuso la collaborazione con DS ha stretto un accordo con lAudi che, almeno sulla carta, dovrebbe contribuire ad ...

Formula1 Affidabilità e attacco - ecco le ultime chance Ferrari : La Ferrari continua a credere nel sogno iridato? Dai box della rossa ammettono che 50 punti di distacco quando restano solo 5 corse alla fine, restano da assegnarne solo 125, costituiscono una ...

Formula 1 GP Russia. Cosa succede nelle prove libere? Eccole al microscopio : Lo svolgimento delle prove libere da parte di ciascun team risulta in un certo senso criptico, poco comprensibile, o quantomeno appare semplicemente come un insieme di tentativi, di esperimenti di ...