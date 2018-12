: • Cyber News • #Fisco, ultima chiamata rottamazione bis - Cyber_Feed : • Cyber News • #Fisco, ultima chiamata rottamazione bis - NotizieIN : Fisco, ultima chiamata rottamazione bis - AcliCagliari : RT @CAFACLI: #Rottamazione-bis: ultima #7dicembre??Chi non ha pagato una, alcune o tutte le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, può r… -

Conto alla rovescia per 345 mila contribuenti chiamati alla cassa per pagare le rate scadute della rottamzionebis delle cartelle (scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre scorsi). Domani,7 dicembre,è infatti l'ultimo giorno per pagare e non perdere l'opportunità di aderire alla terza versione dellaora all'esame della Camera. Nella classifica delle città, Roma è in testa con 41.540 contribuenti chiamati alla cassa, poi Napoli (23.007) e Milano (18.995).(Di giovedì 6 dicembre 2018)