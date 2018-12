Firenze | incendio in casa | mamma salva i bimbi gettandosi fra le fiamme | gravissima

Firenze - incendio in casa : feriti gravemente mamma e due figli di 8 e 11 anni : Una donna di quaranta anni e i suoi due figli di otto e undici anni hanno riportato ustioni sul 50 percento del corpo a seguito dell'incendio divampato nel loro appartamento in una palazzina di due piani in via Santissima Annunziata a Firenzuola, nella provincia di Firenze. Entrambi i bambini sono ricoverati in prognosi riservata.Continua a leggere