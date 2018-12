Fiorentina-Torino | Coppa Italia 2019 | quando si gioca? Data | programma | orario e tv

oasport

: #Torino, 2-0 al Südtirol: negli ottavi c'è la Fiorentina#CoppaItalia - Gazzetta_it : #Torino, 2-0 al Südtirol: negli ottavi c'è la Fiorentina#CoppaItalia - MundialesyCopas : #CoppaItalia - Octavos de Final - AC Milan vs Sampdoria Napoli vs Sassuolo Lazio vs Novara Ínter de Milan vs Ben… - FansCalcio : Coppa Italia, Torino-Sudtirol 2-0: Mazzarri trova la Fiorentina -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ilha vinto per 2-0 contro il Sudtirol e si è qualificato agli ottavi di finale, dove ora andrà a sfidare lain una delle sfide più belle ed avvincenti del prossimo turno di. Si giocherà in casa dei viola, tra due squadre che puntano ad andare avanti in questo torneo.sie tvsarà trasmessa in esclusiva dalla Rai sul canale Rai Sport. Sarà inoltre possibile la visione del match anche in streaming attraverso Rai Play.DOMENICA 13 GENNAIOda stabilire