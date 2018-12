Finale X Factor 2018 | anticipazioni | vincitore e ospiti di giovedì 13 dicembre

X Factor 2018 semiFinale : assegnazioni e ospiti 6 dicembre : La puntata semifinale di X Factor 2018 andrà in onda in diretta su Sky Uno giovedì 6 dicembre. Il nuovo appuntamento con il talent vedrà una gara accesa tra i talenti ancora in gara che combatteranno per un posto nella puntata della prossima settimana. Ecco di seguito anticipazioni, assegnazioni e ospiti. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 semifinale: anticipazioni 6 dicembre Alessandro Cattelan guiderà la penultima puntata del talent di ...

Lorenzo Licitra e Salmo tra gli ospiti della semiFinale di X Factor 12 del 6 dicembre : Domani sera 6 dicembre saranno Lorenzo Licitra e Salmo gli ospiti della semifinale di X Factor in cui sono previste due eliminazioni. Il vincitore della scorsa edizione, Lorenzo Licitra, sarà il primo ad esibirsi durante l’opening della puntata, e lo farà insieme a tutti i concorrenti ancora in gara. Il direttore artistico Simone Ferrari ha ideato per quest’occasione qualcosa di insolito, e per la prima volta vedremo il palco di X Factor ...

X Factor 2018 - anticipazioni semiFinale : doppia eliminazione. Torna Lorenzo Licitra : di Ida Di Grazia E' tempo di semifinale per i sei concorrrenti di X Factor 2018 ancora rimasti in gara. Giovedì sera i giovani talenti affronteranno una doppia eliminazione che potrebbe porre fine al ...

X Factor 2018 : la Finale in chiaro su TV8 - ecco quando - Super Guida TV : Con oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo, il gruppo inglese sarà in Italia per lanciare il nuovo singolo 'Pressure' contenuto nel nuovo album di inediti 'Simulation Theory'. Secondo voi chi ...

Le assegnazioni di Mara Maionchi per la semiFinale nel daily di X Factor del 4 dicembre : Ieri sera abbiamo scoperto quali saranno i brani che i concorrenti di Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi porteranno nel prossimo Live Show. Stasera, nel daily di X Factor del 4 dicembre, è stata Mara Maionchi a incontrare i suoi due Under Uomini Leo Gassman e Anastasio per assegnare loro i brani per la prossima puntata. Giovedì prossimo, durante la semifinale, ci saranno due manche e un’eliminazione per ognuna, arrivando quindi a ben due ...

Anastasio vince X Factor 2018 - Leo Gassmann eliminato in semiFinale : le previsioni dei bookmaker : Le Under Donne di Manuel Agnelli sembravano essere intoccabili eppure, anche la categoria più forte dell'attuale edizione del programma ha perso un concorrente. Nella scorsa puntata del programma è stata Sherol Dos Santos a lasciare a sorpresa il programma e si punta già sulla prossima doppia eliminazione. Anastasio vince X Factor mentre Leo Gassmann viene eliminato in semifinale: sono queste le previsioni dei bookmaker a pochi giorni dalla ...

Robbie Williams e i Take That di nuovo insieme sul palco della Finale di X Factor UK : I Take That di nuovo insieme per la finale della quindicesima edizione della versione britannica di XFactor. Robbie Williams, giudice dello show, ha cantato assieme a Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen brani storici come “Shine” ed “Everything Changes”. L'articolo Robbie Williams e i Take That di nuovo insieme sul palco della finale di X Factor UK proviene da Il Fatto Quotidiano.

X Factor 2018 assegnazioni settimo Live : i brani della semiFinale del 6 dicembre : assegnazioni X Factor 2018 semifinale: doppia esibizione nel settimo Live Stiamo per darvi le assegnazioni di X Factor 2018 del settimo Live. Nel daily di oggi i giudici hanno raggiunto i concorrenti per assegnare i brani di giovedì 6 dicembre, ma anche per spiegare il meccanismo della semifinale. Al momento ci sono sei concorrenti ancora […] L'articolo X Factor 2018 assegnazioni settimo Live: i brani della semifinale del 6 dicembre ...

Nel daily di X Factor del 3 dicembre le assegnazioni di Manuel Agnelli - Lodo e Fedez per la semiFinale : Nell’ultimo Live Show di X Factor andato in onda giovedì scorso è stata eliminata Sherol Dos Santos, concorrente delle Under Donne di Manuel Agnelli. Attualmente in gara sono rimasti Leo Gassman, Anastasio, Martina Attili, Luna Melis, i BowLand e Naomi Rivieccio; il prossimo Live Show sarà la semifinale e ci saranno ben due eliminazioni. Arriveranno al Forum di Assago per l’ultima puntata, quindi, solamente quattro di loro. La semifinale ...

Video della reunion di Robbie Williams coi Take That a X Factor - uno scintillante medley per la Finale : Alla fine la tanto attesa reunion di Robbie Williams coi Take That a X Factor c'è stata. L'occasione non poteva che essere la finale dell'edizione di quest'anno del talent show di Simon Cowell, in cui la popstar è giudice insieme alla moglie Ayda Field. Assente per alcune puntate nelle ultime settimane per i suoi impegni live all'estero, Williams è tornato per la conclusione del talent, che ha visto affermarsi come vincitore Dalton Harris, il ...

X Factor 2018/ Sherol eliminata - ovazione per Anastasio e svelato il primo ospite della Finale : Marco Mengoni - IlSussidiario.net : Sherol Dos Santos è l'eliminata della sesta puntata di X Factor. Il pubblico acclama Anastasio e salva Leo Gassmann. I Giudici: 'La puntata più bella'.

X Factor - l'ex Spice Girls Mel B tentò il suicidio prima della Finale : 'Usavo cocaina' : Mel B , ex Spice Girls e giudice di X Factor in Gran Bretagna, ha raccontato del tentativo di suicidio pochi giorni prima della finale del 2014 e che a quel tempo era dipendente dalla cocaina. Nella ...

