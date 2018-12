romadailynews

: Figliomeni: #festività alle porte e Amministrazione ancora in alto mare: Roma – “Le… - romadailynews : Figliomeni: #festività alle porte e Amministrazione ancora in alto mare: Roma – “Le… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Roma – “Le festivita’ natalizie sonoe l’capitolina e’inper l’organizzazione del concerto di Capodanno. Evidentemente la lezione dell’anno scorso non e’ bastata al Sindaco Raggi e alla sua Giunta pentastellata. Infatti gia’ dietro il concerto di Capodanno del 2017 si era parlato di una manifestazione a costo zero di cui si sarebbero occupati per intero gli sponsor, ma dopo diversi accessi agli atti presentati da noi di Fratelli d’Italia, avevamo scoperto che il piano sicurezza sarebbe stato completamento a carico dell’, ovvero dei cittadini, mentre tutti gli introiti stimabili in diversi milioni di euro tra stand commerciali e di food & beverage venivano incamerati dai privati”.“E quest’anno ci risiamo con la solita pressapochezza ...