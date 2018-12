FIGHT Festival Round 2 at MOB con Madman | Giaime e Othelloman

Woodstock 50 anni dopo : il festival potrebbe tornare - con Pearl Jam e Foo FIGHTers ospiti : Il festival di Woodstock tornerà cinquant'anni dopo? dopo i rumors delle scorse settimane, ora manca solo l'ufficialità per quello che, senza ombra di dubbio, si appresta a diventare il festival più importante del 2019. Se sarà difficile cogliere lo spirito di quella manifestazione, per ovvi motivi di storia e cultura, e per ovvi motivi anagrafici di band e artisti che ormai sono passati a miglior vita o si sono sciolti, sicuramente non ...