Figc | Gabriele Gravina svela | “al vaglio l’ipotesi di un pool di esperti al Var”

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc. La sua storia : Comincia con la presidenza del Castel di Sangro, dal 1984 al 1996, e in quel periodo il club balza agli onori della cronaca conquistando 5 promozioni nell'arco di un decennio ed arrivando a disputare ...

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc. La sua storia : Dopo nove mesi di commissariamento, a seguito della debacle della nazionale maggiore che ha clamorosamente fallito la qualificazione ai mondiali e le conseguenti dimissioni di Carlo Tavecchio, la Figc, l'organo di organizzazione e controllo del calcio in Italia, ha finalmente un nuovo presidente: è Gabriele Gravina, classe 1953, dal 2015 al 16 ottobre scorso presidente della Lega Calcio, eletto al primo scrutinio con il 97,20% dei ...

Figc - Gabriele Gravina nuovo presidente : eletto con il 97% dei voti. Proverà a riformare il calcio con le larghe intese : Il calcio italiano riparte da Gabriele Gravina: l’ormai ex n.1 uno della Lega Pro è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto praticamente all’unanimità. Finisce la reggenza di Roberto Fabbricini e inizia una nuova era. Nessuna rivoluzione, però, anzi: l’obiettivo dei prossimi due anni (il mandato durerà fino alla fine del quadriennio olimpico, al 2020) sarà normalizzare la federazione, mettendo un po’ di ordine fra giustizia sportiva, ...

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc : Continua a operare nel mondo del calcio sempre come dirigente prima all'Uefa e poi negli anni Duemila come capodelegazione della Nazionale Under 21 per tre campionati europei e due olimpiadi. Dal ...

Figc : Gabriele Gravina eletto presidente con il 97 - 2% voti : Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Figc. E' stato eletto al primo turno con il 92,2% dei voti. "Il calcio che vorrei è quello dei giovani, ma anche quello femminile. vorrei anche un calcio sostenibile, delle famiglie, capace di fare impresa e un calcio con impianti moderni e funzionanti" ha affermato oggi il candidato unico alla presidenza nel suo intervento programmatico davanti ...

