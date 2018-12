FIFA del Lupo | Ramirez orgoglio Samp | affare Bakayoko Chiellini | che trappola!

FIFA 19 TOTGS : i migliori giocatori della fase a gironi di Champions ed Europa League - dal 7 dicembre su FUT! : Giovedì 13 dicembre si giocherà l’ultimo turno ultimo turno della fase a gironi della Champions League e dell’Europa League, le due massime competizioni continentali per club, da quest’anno con licenza ufficiale su Fifa 19. A partire Fifa 17, EA Sports aveva già iniziato a “premiare” i migliori 23 calciatori che si erano contraddistinti nelle 6 partite […] L'articolo Fifa 19 TOTGS: i migliori giocatori della fase a gironi di Champions ed ...

FIFA 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di novembre : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di novembre si tratta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della ...

FIFA 19 TOTW 12 : scopri la nuova Squadra della Settimana! : Mercoledì 5 dicembre alle 16 EA Sports ha annunciato il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 12, l’undicesima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 12 – La Squadra della settimana di oggi, 5 dicembr Ecco la Squadra della Settimana n°12! Undici iniziale […] L'articolo Fifa 19 TOTW 12: scopri la nuova Squadra della Settimana! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 : annunciati i canditati al POTM di novembre della Bundesliga! : La Bundesliga ha annunciato pochi minuti fa la lista dei sei candidati al POTM, il premio Player of the Month, del mese di novembre, con il vincitore che, come accaduto il mese scorso, otterrà una speciale card in Fifa 19 Ultimate Team. I calciatori selezionati sono: Thorgan Hazard Luka Jovic Sébastien Haller Alassane Plea Ante […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di novembre della Bundesliga! proviene da I Migliori di ...

FIFA 19 PGL Cup Bucarest LQE : nuovo torneo delle Global Series nel fine settimana! : Dopo la FUT Champions Cup, Bucarest ospiterà un’altra tappa delle Global Series: nella capitale rumena si terrà dall’8 al 9 dicembre la PGL Fifa 19 Cup, primo LQE – Licensed Qualifier Event (evento di qualifica su licenza) di questa stagione. I 32 giocatori qualificati, 16 su Playstation e 16 su Xbox, si affronteranno durante questa […] L'articolo Fifa 19 PGL Cup Bucarest LQE: nuovo torneo delle Global Series nel fine settimana! proviene ...

FIFA 19 : Gignac giocatore dell’anno del campionato messicano. Ecco le soluzioni della SBC : Martedì 4 dicembre EA Sports e la Liga BancomerMX, la massima divisione messicana, hanno annunciato il vincotore del premio come giocatore dell’anno che è andato al francese André-Pierre Gignac Ecco di seguito requisiti, premi e soluzioni per ottenere la speciale card “Vincitore Premio” a lui dedicata SBC GDA LIGA BANCOMER MX Fifa 19 L'articolo Fifa 19: Gignac giocatore dell’anno del campionato messicano. Ecco le ...

FIFA 19 : annunciati i canditati al POTM di novembre della Premier League : La Premier League ha annunciato pochi minuti fa la lista dei sei candidati al POTM, il premio Player of the Month, del mese di ottobre e si tratta di: David Silva Digne Felipe Anderson Robertson Sanè Sissoko Sterling Cliccate sul seguente pulsante per votare il POTM di novembre della Premier League Il vincitore del POTM […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di novembre della Premier League proviene da I Migliori di Fifa.

Zvonimir Boban - vicesegretario generale della FIFA - difende il Var : “errore umano può starci comunque” : Zvonimir Boban, vicesegretario generale della Fifa, ha parlato dell’inserimento del Var anche da parte dell’Uefa “Polemiche sul Var? Non abbiamo mai detto che la Var è la perfezione, c’è stato un errore, dispiace, è stata una valutazione sbagliata, ma succede. Oltre alle polemiche ci sono anche tante decisioni corrette. Dispiace per qualche errore umano che sempre ci sarà, perché al Var sono arbitri“. Sono le ...