Fiamme in casa | critica situazione bimbi

Fiamme in casa : gravi madre e due figli : 23.01 Ustioni sul 50% del corpo: le vittime sono una donna di 40 anni e i suoi due figli di 8 e 11 anni. La causa è un incendio divampato nel loro appartamento a Firenzuola (FI). I piccoli sono stati ricoverati all'ospedale pediatrico,mentre la madre è stata trasferita al Centro grandi ustionati di Torino. Sono tutti e tre in gravi condizioni. Le Fiamme sembra siano partite accidentalmente durante un gioco tra i due bambini: l'ipotesi è che ...

Marco - morto a 11 anni tra le Fiamme a casa : il padre ha appiccato il fuoco per punire la moglie : Non vuole parlare Gianfranco Zani , il 53enne che giovedì ha dato fuoco alla villetta di Sabbioneta , nel Mantovano, dove fino a pochi mesi fa abitava con la sua famiglia, uccidendo il figlio di 11 ...

Mantova : casa in Fiamme - gravissimo un bambino di 11 anni : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Un bambino di 11 anni è stato soccorso dal 118 in arresto cardiaco, a Sabbioneta, in provincia di Mantova, dopo essere stato trovato nella sua casa, andata in fiamme. Il piccolo è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. Sono intervenuti i carabinieri del com

Macerata - casa in Fiamme : muoiono madre e figlio : Una madre ed il figlio disabile sono morti in un incendio divampato questa notte intorno all'una in una palazzina di due piani in una frazione del comune di Sarnano in provincia di Macerata. Si è ...

Reggio Emilia - dramma in casa : 64enne sorpresa dalle Fiamme muore carbonizzata : La tragedia nel pomeriggio di venerdì nel Reggiano. A lanciare l'allarme due residenti dello stesso palazzo dove abitava la 64enne che sono riusciti a mettersi in salvo. Quando i pompieri son adirati sul posto però era ormai troppo tardi. La vittima è Lidia Poppi che al momento del rogo era da sola in casa.Continua a leggere

Napoli : incendio in casa - i poliziotti salvano una famiglia dalle Fiamme : I poliziotti si sono precipitati sulle scale procedendo nel fumo, fino all'abitazione dove erano rimaste intrappolate tre persone. E, una dopo l'altra, le hanno portate fuori tutte e hanno iniziato a ...