Federica Pellegrini? Dimenticatela Ecco Margherita Panziera | nuova stella del nuoto

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Federica Pellegrini e il dubbio 200 sl. Per ora è no ma la voglia di tornare sul podio è tanta : Un anno esatto senza podi internazionali per Federica Pellegrini è tantissimo. E’ vero che la stagione a cavallo tra i 2017 e il 2018 era volutamente di scarico per la Divina che, all’indomani del trionfo di Budapest, ha abbandonato i 200 per lanciarsi nell’avventura della velocità, un ritorno al futuro che ha portato i risultati attesi, due finali europee, in lunga e in corta, un bronzino in staffetta a Copenhagen e zero podi, con anche una ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “In Cina niente 200 sl. Gareggerò nei 100 sl e aiuterò le staffette” : Federica Pellegrini conclude con un sorriso i suoi Assoluti invernali 2018 di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’azzurra quest’oggi ha ottenuto il titolo nazionale dei 100 stile libero, con il crono di 52″81 (25″66 il passaggio ai 50 metri), concedendo il bis dopo la vittoria nei 200 sl. Il riscontro odierno però, rispetto a quanto fatto vedere ieri, la soddisfa maggiormente. “Sicuramente meglio rispetto ai 200 sl ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Detti e Paltrinieri in scena - Federica Pellegrini e Simona Quadarella per la doppietta : Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per la seconda ed ultima giornata di gare di questa edizione 2018 degli Assoluti invernali in vasca corta. Un day-2 particolarmente intenso in cui lo spettacolo non mancherà e il pubblico potrà godere di un grande show visti gli atleti importanti coinvolti. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri entrano in scena. I “Gemelli Diversi” del Nuoto azzurro saranno al via dei 200 stile libero ...

Nuoto - Campionati Italiani Invernali 2018. Scalia e Scozzoli fulmini in apertura! Federica Pellegrini - primo squillo : Un record italiano, un secondo tempo mondiale stagionale e tante altre buone prestazioni: questo il bilancio della prima giornata di gare ai Campionati Italiani di Riccione in vasca corta. Il record italiano porta la firma ancora una volta di Silvia Scalia che si aggiudica i 50 dorso migliorando il suo primato fatto segnare dieci giorni fa con il crono di 26”67, precedendo Elena Di Liddo e la giovane promettente Costanza Cocconcelli che porta a ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 in DIRETTA : 30 novembre - in gara Federica Pellegrini - Panziera e Quadarella! Che parata di stelle : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Federica Pellegrini nei suoi 200 sl - duello Scozzoli-Martinenghi - test per Quadarella e Panziera : La piscina da 25 metri di Riccione è pronta per ospitare i Campionati Italiani in vasca corta 2018 di Nuoto. Assoluti che avranno una valenza particolare essendo l’ultimo appuntamento prima della rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Una prova di verifica importante per i nostri big che non si aspettano di ottenere grandi tempi ma desiderano avere delle indicazioni precise sul proprio stato di ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Federica Pellegrini e il ritorno di vecchie sensazioni nei 200 sl : “Certi amori regalano un’emozione per sempre…”. Federica Pellegrini e i 200 stile libero dopo un anno di pausa sono tornati a far coppia. Lo si prevedeva e forse lo si sperava che la veneta, dopo l’esplosione di emozioni dei Mondiali 2017 di Budapest, tornasse a ciò che le riuscisse meglio. L’assaggio nel Trofeo Nico Sapio è stato positivo: 1’54″30. Un crono condizionato dalla preparazione ...

Federica Pellegrini contro la violenza sulle donne : 'Denunciare chi maltratta' : ROMA - Anche Federica Pellegrini scende in campo in vista della giornata di domani, dedicata alla violenza sulle donne. ' Vedere una donna in silenzio, chiusa nel suo dolore, senza più voglia di ...

Caso Coni - anche Federica Pellegrini alza la voce : “lasciamo lo sport allo sport” : Federica Pellegrini e Daniele Lupo hanno detto la loro in merito al Caso Coni, i portabandiera azzurri di apertura e chiusura ai Giochi di Rio 2016 contro l’influenza del Governo sul Coni I portabandiera azzurri di apertura e chiusura ai Giochi di Rio 2016 Federica Pellegrini e Daniele Lupo si aggiungono ai tanti atleti italiani di punta che sono scesi in campo per difendere l’autonomia e la storia del Coni. Il campione di ...

Federica Pellegrini vince il Premio Fuoriclasse 2018 : ... tanti alfieri dell'italianità nel mondo come Anna Fendi e Red Canzian o rappresentanti di spicco del mondo politico e istituzionale come l'Assessore Regionale al Turismo Federico Caner, l'ex ...

Nuoto - verso Tokyo 2020 : Federica Pellegrini - Musso e Quadarella. La 4×200 sl femminile torna a prendere forma : Il compianto Alberto Castagnetti affermava che la profondità di un movimento natatorio lo si comprende dalla competitività della 4×200 stile libero. Ebbene, pensando al settore femminile, viene in mente la medaglia d’argento di Kazan 2015 con una frazione spettacolare di Federica Pellegrini da 1’54” ma anche con Alice Mizzau, Erica Musso e Chiari Masini Luccetti in grande spolvero. Dopo un periodo buio, in cui la sola ...

Nuoto - Cesare Butini : “Positivi i rientri di Detti - Martinenghi e Federica Pellegrini. Da sottolineare l’exploit di Erica Musso” : L’edizione 2018 del Trofeo Nico Sapio di Nuoto è ormai alle spalle e la nostra Nazionale è pronta per lanciare il proprio guanto di sfida in vista del Mondiale 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmato dall’11 al 16 dicembre. Nella piscina di Genova le prestazioni da sottolineare non sono mancate. E’ stato senza dubbio il meeting dei ritorni: Gabriele Detti nei 400 stile libero, autore di uno splendido riscontro su ...

Nuoto - il grande ritorno di Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero : un primo passo positivo ma c’è da lavorare : 1’54″30 e record della manifestazione. Il riscontro finale di Federica Pellegrini, nei suoi 200 stile libero in vasca corta, ha portato a questo riscontro. La piscina di Genova, sede del Trofeo Nico Sapio 2018, ha rivisto all’opera la campionessa di Spinea nella specialità in cui è nata ed è diventata una campionessa assoluta. Eravamo rimasti tutti a quella rimonta leggendaria ai danni della statunitense Katie Ledecky e ...