Fca, Marc Stewart capo per Nord America

Mark Stewart è il nuovo responsabile del Nord America di Fca, Niel Golightly guiderà la comunicazione mondiale. Le nomine sono state annunciate dall'Ad Mike Manley in una lettera a tutti i dipendenti del mondo. Il team nominato a inizio ottobre "sta lavorando a pieno ritmo in tutto il mondo - spiega Manley - per tradurre in realtà gli impegni che ci siamo assunti con il piano per i prossimi cinque anni.Queste nuove nomine aiuteranno ad apportare competenze cruciali in ruoli chiave".(Di giovedì 6 dicembre 2018)

