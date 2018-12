Fca - Marc Stewart capo per Nord America : Il team nominato a inizio ottobre "sta lavorando a pieno ritmo in tutto il mondo spiega Manley per tradurre in realtà gli impegni che ci siamo assunti con il piano per i prossimi cinque anni.Queste ...

Fca : fusione con Ford o GM nel segno di Marchionne. La ricetta di un azionista : Occorre inoltre una maggiore e più aggressiva politica di comunicazione da parte dei vertici, dice l'azionista. Dal punto di vista finanziario, aiuterebbe adottare standard contabili Gaap che ...

In continuità con Sergio Marchionne. Fca crede ancora nell'Italia : 5 miliardi di investimenti e piena occupazione nel 2021 : "Non chiudiamo stabilimenti, non mandiamo a casa nessuno". Nel suo ultimo discorso ufficiale, pronunciato a Balocco in occasione della presentazione del piano industriale, Sergio Marchionne aveva le idee bene chiare sugli impegni che Fca era chiamata ad assumere nei confronti dell'Italia. Perché il manager che ha guidato la fusione tra Fiat e Chrysler, portando la casa automobilistica sul banco dei player mondiali dell'automotive, non ha ...

Il piano Fca per il marchio Fiat : auto low cost prodotte all’estero e polo del lusso in Italia : Questa mattina alle 11, a Mirafiori, il ceo Fca Mike Manley e Pietro Gorlier, responsabile dell’area Emea per il Gruppo, incontrano i sindacati. Si parlerà degli investimenti sugli impianti Italiani, di nuovi modelli e motorizzazioni, di volumi per saturare la capacità produttiva del Gruppo in Italia...

Mopar diventerà il settimo marchio Fca ad essere presente nella collezione Helm : Tra i clienti di Helm figurano i principali OEM del mondo, concessionarie in franchising, aftermarket automobilistico indipendente e in franchising e aziende Fortune 500 per i consumatori. Helm è ...

Fca a marce alte in Borsa : Di grande aiuto le notizie su un possibile accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina che potrebbe scongiurare una crisi della seconda economia al mondo. FCA, inoltre, beneficia del rialzo del target ...

MAGNETI MARELLI/ Quel pezzo di "rivoluzione Marchionne" messo in vendita da Fca : MAGNETI MARELLI è stata molti importante per dar vita all’aggregazione tra Fiat e Chrysler, cuore della rivoluzione Marchionne. E ora rischia di essere venduta. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 06:07:00 GMT)MANOVRA/ I conti sui posti di lavoro "creati" dalle mosse del Governo, di M. FerliniSPILLO/ L'esplosione di partite Iva pronta con Decreto dignità e flat tax, di D. Zanda

Fca - Pietro Gorlier è l’unico top manager dell’era Marchionne ancora capace di sorridere : di Carblogger La domanda da non fare a Pietro Gorlier, appena nominato capo delle operazioni Europa e Nord Africa (area Emea) di Fca, è come si sente a dover dirigere una divisione che tradizionalmente non fa soldi o più spesso li perde, dopo aver diretto due divisioni che nel gruppo fanno soldi a palate, Mopar e Magneti Marelli. Anche perché una domanda simile meriterebbe una non risposta, tipo che Mike Manley, numero uno di Fiat Chrysler dopo ...

Manley disegna la nuova Fca del dopo Marchionne. Tutte le nomine dell'ad : "Questa squadra garantisce risultati" : "Queste nomine contribuiscono ad allineare il nostro team di leadership al conseguimento dei risultati definiti nel nostro piano quinquennale". Lo afferma l'ad di Fca Mike Manley. "Sono la garanzia che manterremo il massimo livello di attenzione nel realizzare gli obiettivi e perseguire l'eccellenza in ciascuna delle nostre region e tra i nostri team funzionali. Servono a fornire il supporto adeguato ai nostri diversi marchi e a consolidare un ...

Fca - Elkann : 'Marchionne ci ha insegnato ad avere coraggio e perseguire eccellenza - continueremo a farlo' : DETROIT - Sergio Marchionne 'ci ha insegnato a pensare in modo diverso. Ad avere il coraggio di agire e cambiare. A non aver paura. Ci ha insegnato che la domanda più importante che...

Fca - Manley : 'Marchionne leader unico - sua eredità non facile. Farò del mio meglio per la società' : DETROIT - 'Sono stato fortunato a diventare parte del mondo' di Sergio Marchionne 'nove anni fa': raccoglie 'la sua eredità non è un compito facile, ma se...

Fca : Marchionne saluta Detroit - borse studio con suo nome. Ad Auburn Hills Elkann e Manley : Detroit - Sergio Marchionne si congeda dalla 'sua' Detroit. Alla commemorazione svoltasi a Auburn Hills, sede di Fca Us, hanno partecipato migliaia di dipendenti e i vertici della casa...