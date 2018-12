Facebook testa un nuovo metodo di shopping nelle live

Com’è iniziata la protesta dei gilet gialli in Francia : tra petizioni - Facebook e piazza : In Francia continua a tenere banco la mobilitazione dei gilet gialli, cittadini indignati dall'aumento del prezzo del carburante deciso dal governo per fronteggiare il cambiamento climatico e puntare sulle energie rinnovabili: ecco come sono nati, tra Facebook e mobilitazioni nelle strade e piazze del paese.Continua a leggere

Fisco - accordo tra Facebook e Agenzia delle Entrate : il gruppo pagherà 100 milioni per chiudere contestazioni : Facebook pagherà 100 milioni al Fisco italiano per chiudere la controversia relativa alle indagini fiscali condotte dalla Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, che aveva accertato la mancata dichiarazione di 300 milioni di ricavi pubblicitari tra 2010 e 2016. Il social network ha siglato un accertamento con adesione dopo una "parziale riconfigurazione delle contestazioni iniziali", si legge nel comunicato

Facebook Messenger testa una funzione per guardare i video insieme : Il team di Facebook Messenger sta attualmente testando internamente una nuova funzionalità di co-visualizzazione dei video.

Facebook Messenger testa la funziona che elimina i messaggi inviati : L'inizio del 2018 non è stato il migliore per Facebook che, tra le altre cose, ha consentito di cancellare segretamente alcuni vecchi messaggi inviati su Messenger dal co-fondatore e CEO Mark Zuckerberg. Poi, ad aprile, Facebook ha dichiarato di voler implementare una funzione "non inviato" per tutti, ma non ha fornito ulteriori dettagli o date di consegna. Facebook Messenger come Whatsapp A quanto sembra Zuckerberg ha

Facebook - ora puoi saperne di più su fonti e testate : Da pochi giorni attivo anche in Italia il "Context button", un pulsante con cui ricevere più informazioni su chi, come e perché sta condividendo un certo contenuto. E limitare la circolazione delle bufale

Facebook testa il game hub su Android e una funzione per richiamare i messaggi su Messenger : Facebook sta testando il game hub come applicazione standalone e un modo per richiamare i messaggi già inviati su Messenger

Facebook testa nuovi sistemi di geolocalizzazione per gli utenti : Facebook ha confermato che sta lavorando su una nuova funzionalità per il suo social network. In una conversazione con il sito TechCrunch, la società ha detto che svilupperà una nuova funzionalità di geolocalizzazione che aiuterà gli

Facebook Messenger testa i comandi vocali e una nuova UI con modalità scura : Facebook Messenger potrebbe presto permettere agli utenti di usare la voce per dettare e inviare messaggi e per altre funzionalità

Facebook sta testando una mappa per visualizzare la posizione degli amici nelle vicinanze : Facebook ha iniziato a testare la visualizzazione di una mappa che mostra in tempo reale la posizione degli amici nelle vicinanze.