F1 | Jean Todt rivela | “Ho guardato il GP del Brasile insieme a Michael Schumacher”

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Le condizioni diSchumacher, rimasto vittima di un gravissimo incidente sugli sci l’ormai lontano 29 dicembre 2013, restano avvolte nel mistero. Non mancano mai, tuttavia, attestati di affetto da parte di tanti addetti ai lavori che hanno vissuto fianco a fianco con il sette volte campione del mondo di F1.Tra questi anche, attuale presidente della FIA ed ex-ad della Ferrari ai tempi del mitico ciclo che vide il Cavallino Rampante dominare dal 2000 al 2004. Il 72enne francese hato ad Auto Bild Motorsport che “ho visto il GP delin Svizzera in compagnia diSchumacher“. Dichiarazioni che faranno discutere: il Kaiser è dunque cosciente ed in grado di assistere ad un Gran Premio in tv? Su questo prevale lo stretto riserbo da parte della famiglia.ha poi speso parole toccanti nei confronti di Schumacher: “Le sue foto ...