Evo Forever in Bolivia

huffingtonpost

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Via libera del Tribunal Supremo Electoral alla ricandidatura di Evo Morales e Álvaro García Linera quali rappresentanti del Movimiento Al Socialismo (MAS) alle elezioni primarie che si svolgeranno a gennaio ine che dovranno scegliere i candidati alle elezioni generali del dicembre 2019.La decisione, presa a maggioranza e con due voti contrari, è giunta con quattro giorni di anticipo sulla scadenza dell'8 dicembre, e un giorno prima dello sciopero civico proclamato in nove dipartimenti del Paese per chiedere il rispetto del referendum costituzionale del 21 febbraio 2016, con il quale il 51,3% deini ha detto no ad una ricandidatura di Evo Morales. Il quale, da parte sua, ha già battuto il record di permanenza alla presidenza dello Stato andino, dove siede da più di dodici anni e dove rischia di stare, se eletto, fino al 2025, data del ...