Evasione fiscale della srl del sindaco | Marracino del Pd | ' Magistratura giudicherà l' uomo

Indagini della Guardia di Finanza portano alla scoperta di Evasione fiscale milionaria : Pescara - I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara, nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un’impresa del settore alimentare, hanno disvelato una consistente evasione, individuando redditi sottratti a tassazione pari ad oltre 6 milioni di Euro ed un’IVA evasa per oltre 2,5 milioni di Euro. Anche in questa occasione le Fiamme Gialle – sempre in prima linea sul territorio nel contrasto ...

Nissan - Ghosn nega le accuse di Evasione fiscale : Dopo essere stato arrestato lo scorso lunedì, Carlos Ghosn, ex presidente della Nissan, si sarebbe dichiarato innocente. Il manager di origini libanesi è accusato di evasione fiscale per circa 10 miliardi di yen (78 milioni di euro) dal 2010 ed è attualmente trattenuto in stato di fermo in Giappone: il cda dell'azienda del Sol Levante lo ha già rimosso dalla carica di chairman, mentre la Renault ha nominato Thierry Bolloré come nuovo ceo ad ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Accuse di Evasione fiscale - finisce l'era Ghosn : arrestato : Carlos Ghosn, plenipotenziario dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, è stato sottoposto a un provvedimento di custodia cautelare in Giappone. Secondo i media locali, la procura di Tokyo ha trattenuto in stato di arresto il manager per presunta violazione delle normative fiscali e finanziarie del Paese asiatico.Interrogatorio in Giappone. In particolare, secondo quanto rivelato dalla testata Asahi Shimbun, la procura ha chiesto a Ghosn di ...

Nissan - in manette il presidente Ghosn : accusato di Evasione fiscale : Scandalo per il gruppo automobilistico Nissan-Renault-Mitsubishi. Il presidente di Nissan Motor Carlos Ghosn è stato arrestato oggi a Tokyo con l'accusa di aver frodato il fisco. Lo riferisce l'emittente pubblica giapponese Nhk.Nissan ha spiegato in un comunicato che l'arresto nasce dopo un'indagine interna all'azienda, che è stata poi condivisa con l'ufficio del procuratore distrettuale di Tokyo. "Dall'inchiesta", si legge, "è emerso che per ...

Palermo : Evasione fiscale - Gdf sequestra due milioni ad azienda ristorazione : Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Partinico (Palermo), a seguito "di una complessa indagine economico-finanziaria avviata da circa due anni, coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Palermo", ha eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale finalizzato alla

Maxi Evasione fiscale? Condanne lievi per tre fratelli Torchetti - assolti lavoratori e contabile

Caltanissetta - maxi Evasione fiscale : sequestrati beni per 380 mila euro : La Finanza di Caltanissetta ha scoperto una maxi evasione fiscale e giro di fatture false. sequestrati circa 380 mila euro ad imprenditore gelese.