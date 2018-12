Esplosione a Rieti | 2 morti Video ultime notizie | probabile errore umano | la procura

Il pompiere-eroe morto a Rieti - il giorno prima aveva interpretato la vittima di un'Esplosione : Stefano Colasanti, il vigile del fuoco non in servizio morto nell'esplosione di un distributore di benzina nel reatino insieme ad un'altra persona, aveva partecipato ad un'esercitazione il giorno prima dove ha dovuto simulare la sua morte in una finta esplosione di un'autobotte, riporta il Corriere della Sera.Il giorno prima, per la festa di Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco, Stefano Colasanti in caserma impersona il morto nella ...

Rieti - Esplosione distributore sulla Salaria : “Chi l’ha visto?” segnala un disperso : In riferimento all’esplosione verificatasi ieri pomeriggio in provincia di Rieti, dove in un’area di servizio IP sulla Salaria hanno perso la vita 2 persone e altre 18 sono rimaste ferite, nella puntata di “Chi l’ha visto?” è stata denunciata la scomparsa di un uomo: “Non abbiamo più notizie di Andrea, ha una Opel Corsa nera vecchio modello“. Una donna di nome Barbara ha chiamato per denunciare la ...

Rieti - Esplosione in via Salaria : strada chiusa tutta la notte per bonificare l’area : La strada statale Salaria restera’ chiusa tutta la notte, per consentire a vigili del fuoco e forze dell’ordine di proseguire le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area coinvolta nell’esplosione della cisterna presso il distributore Ip di Borgo Quinzio, nel Comune di Fara in Sabina. Lo ha appreso l’Agi da fonti istituzionali. La viabilita’ verra’ dirottata sui percorsi alternativi ...

