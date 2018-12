Ericsson | “La F1? Un po’ artificiale”

motorinolimits

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Marcusha lasciato la F1 definendola “un po’ artificiale“. Lo svedese ha corso per Caterham e Sauber, ma ha perso il sedile e nel 2019 passerà in Indycar, che ha provato per la prima volta proprio questa settimana in America. “Mi riporta al motivo per cui mi sono innamorato delle corse“, ha detto al … L'articolo: “La F1? Un po’ artificiale” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.