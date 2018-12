Eliseo: tentativo di golpe, allerta 007

: #Giletgialli, l'#Eliseo: 'Tentativo di golpe, 007 in allerta' - Agenzia_Ansa : #Giletgialli, l'#Eliseo: 'Tentativo di golpe, 007 in allerta' - RoccoBordin : Gilet gialli, fonte Eliseo: 'Tentativo di golpe' - Mondo - Walter22397486 : RT @SoniaGrotto: Gilet gialli, fonte dell’Eliseo: tentativo di golpe -

In una escalation di tensione che sta dilagando in Francia per la protesta dei Gilet Gialli, una fonte dell', citata da Le Figaro, ha parlato di "golpisti". "Siamo davanti a undi", avrebbe detto la fonte. Secondo Le Figaro, i Servizi avrebberoto l'su "appelli ad uccidere e usare armi contro parlamentari, governo e forze dell'ordine". Il premier Philippe: "La Repubblica è solida,le Istituzioni sono forti".Ma il ministro Gourault: sabato rimanete a casa.C'è rischio che vada a finire male(Di giovedì 6 dicembre 2018)