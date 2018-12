Ecuador | Julian Assange può lasciare l' ambasciata di Londra

Un giudice ha respinto il ricorso di Julian Assange contro le nuove regole che gli ha imposto l’ambasciata Ecuadoriana di Londra : Un giudice ecuadoriano ha dato ragione all’ambasciata dell’Ecuador di Londra, che a inizio ottobre aveva imposto nuove regole di comportamento a Julian Assange, il fondatore di Wikileaks che vive nell’edificio dal 2012, dove aveva ottenuto asilo per evitare di essere The post Un giudice ha respinto il ricorso di Julian Assange contro le nuove regole che gli ha imposto l’ambasciata ecuadoriana di Londra appeared first on ...

Julian Assange vuole fare causa all’Ecuador : Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, farà causa al governo dell’Ecuador per aver violato i suoi «diritti fondamentali e le sue libertà», ha annunciato Wikileaks. Baltasar Garzón, uno degli avvocati di Wikileaks, giovedì è arrivato in Ecuador per presentare la causa contro The post Julian Assange vuole fare causa all’Ecuador appeared first on Il Post.

JULIAN ASSANGE - Ecuador : NUOVE ‘REGOLE’ A FONDATORE WIKILEAKS/ Curioso Protocollo : sì al web - niente politica : JULIAN ASSANGE, le NUOVE "regole" dell'ambasciata ECUADOR al FONDATORE di WIKILEAKS. Ultime notizie, "stop al blocco internet, niente politica e curi meglio il suo gatto denutrito"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:39:00 GMT)

Julian Assange - Ecuador : nuove 'regole' a fondatore Wikileaks/ "Stop blocco web - no politica e curi il gatto" : Julian Assange, nuove 'regole' ambasciata Ecuador al fondatore di Wikileaks. Ultime notizie 'stop al blocco internet, niente politica, curi il gatto'.

Julian Assange - Ecuador : nuove ‘regole’ a fondatore Wikileaks/ “Stop blocco web - no politica e curi il gatto” : Julian Assange, le nuove "regole" dell'ambasciata Ecuador al fondatore di Wikileaks. Ultime notizie, "stop al blocco internet, niente politica e curi meglio il suo gatto denutrito"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:48:00 GMT)