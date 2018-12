Ecotassa su auto | Castelli | ' E' nel contratto' Salvini e Di Maio frenano

Ecotassa - Di Maio : 'Bonus per chi acquista auto che non inquinano' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ecotassa - Di Maio : “Bonus per chi acquista auto non inquinanti. Incontrerò costruttori - associazioni e sindacati” : “Vogliamo impedire nuove tasse a famiglie che comprano utilitarie per necessità. Noi vogliamo impedire che le famiglie in difficoltà, che magari comprano un’utilitaria o una city car perché non possono permettersi altro, paghino nuove tasse”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, che dopo il vertice a Palazzo sugli emendamenti del governo alla manovra, ha risposto alle domande dei cronisti sulla cosidetta ‘Ecotassa‘ ...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a partire da uno dei ...

Ecotassa - Di Maio-Castelli : 'Si farà - è nel contratto e non tocca le auto vecchie' - Ma Salvini : 'Non avrà i voti della Lega' : Castelli: "L'Ecotassa si farà, è nel contratto di governo" - Nel dibattito è intervenuto anche il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la volontà del governo è quella di tenere l'...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Il governo si divide sull'Ecotassa sulle auto | Di Maio : "Si farà ma sono escluse le vecchie" | Ma Salvini : "Non ci saranno i voti della Lega" : Di Maio e il sottosegretario del M5s all'Economia, Laura Castelli, confermano l'imposta in Manovra ma non per le automobili già acquistate e in uso: "Si farà, è nel contratto e non tocca le auto vecchie". Ma Salvini non ci sta: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Il Codacons pronto a scendere in campo.

L'Ecotassa divide M5s e Lega. I costruttori di auto protestano - il freno di Salvini : Il blitz notturno sulL'ecotassa è fallito e si è trasformato nell'ennesimo scontro tra Matteo Salvini che non ne vuole sapere, "con i voti della Lega non passerà mai una nuova tassa sull'auto a benzina", e gli M5s che invece con Laura Castelli sostengono il tema sia nel contratto di governo. Nello stesso tempo però Luigi Di Maio è costretto a promettere modifiche. La confusione nel governo è tanta.La ...

Ecotassa auto - Castelli replica a Salvini : "Misura è nel contratto - non colpisce auto vecchie" : L'Ecotassa sulle auto resta e non colpisce né le auto vecchie né i modelli di piccola cilindrata. Così la vice ministro dell'Economia, Laura Castelli, in commissione Bilancio alla Camera, precisando che "le persone abbienti non sono colpite".

Manovra - arriva correzione su Ecotassa per auto inquinanti | : Polemica sull'emendamento M5s che introduce imposte per chi acquista veicoli che inquinano e incentivi per quelli elettrici. Salvini: "No a nuove tasse". Di Maio: "Tavolo con produttori". Ma la ...

Caos su Ecotassa per le auto inquinanti M5S : «La norma resta - è nel contratto» : Salvini: «No a nuove imposte». Di Maio questa mattina in diretta su Facebook: «La norma sarà migliorata al Senato»