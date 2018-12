Ecotassa | Salvini contro il M5S | “Con il sostegno della Lega non passerà mai”

Salvini - con me "Ecotassa" non passerà : ANSA, - ROMA, 6 DIC - "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al forum ANSA sottolineando come, "con me, con il sostegno ...

L'Ecotassa divide M5s e Lega. I costruttori di auto protestano - il freno di Salvini : Il blitz notturno sulL'ecotassa è fallito e si è trasformato nell'ennesimo scontro tra Matteo Salvini che non ne vuole sapere, "con i voti della Lega non passerà mai una nuova tassa sull'auto a benzina", e gli M5s che invece con Laura Castelli sostengono il tema sia nel contratto di governo. Nello stesso tempo però Luigi Di Maio è costretto a promettere modifiche. La confusione nel governo è tanta.La ...

Ecotassa auto - Castelli replica a Salvini : "Misura è nel contratto - non colpisce auto vecchie" : L'Ecotassa sulle auto resta e non colpisce né le auto vecchie né i modelli di piccola cilindrata. Così la vice ministro dell'Economia, Laura Castelli, in commissione Bilancio alla Camera, precisando che "le persone abbienti non sono colpite".

L’Ecotassa sulle auto divide gli alleati Salvini : «Va tolta». M5S : «È nel contratto» La norma : per una Panda 400 euro in più Diesel - fino a quando si potrà circolare : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

