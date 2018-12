Ecotassa auto 2019 su emissioni Co2 | cosa prevede

Ecotassa in arrivo : stangata sulle auto tradizionali : ... con Fim Fiom, Uilm e Federauto schierati insieme contro l'iniziativa di governo e preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato potrà avere sull'economia del Paese e ...

Manovra : spunta l'Ecotassa Stangata sulle auto "tradizionali" : Una Stangata sull'acquisto delle auto 'tradizionali'. Dal 1 gennaio 2019 arriva infatti l'Ecotassa a pesare sulle tasche di quanti vorranno comprare automobili alimentate con carburante più inquinante.

Auto - arriva l’Ecotassa : Una stangata sull’acquisto delle Auto ‘tradizionali‘. Dal 1° gennaio 2019 arriva infatti l’ecotassa a pesare sulle tasche di quanti vorranno comprare Automobili alimentate con carburante più inquinante. Incentivi, invece per le Auto più ecologiche. Ad annunciare ieri le nuove norme contenute nella manovra, una nota congiunta del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Michele Dell’Orco, e il sottosegretario ...

Matteo Salvini contrario all'Ecotassa : "Auto già ipertassate" : La commissione bilancio l'ha già approvata, ma Matteo Salvini, di 'ecotasse', non vuol proprio sentir parlare: "Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene già ipertassato in Italia", chiosa il vicepremier ai microfoni di Radiouno Rai: "Se ci sono bonus per chi vuole cambiare, benissimo - sottolinea Salvini - ma non penso che ci sia qualcuno che ha un euro3 diesel per il gusto di avere la macchina vecchia, ...

Manovra - l'Ecotassa sulle auto : disastro grillino nella legge di Bilancio - quanto rischi di pagare in più : A sorpresa spunta l' eco-tassa sulle auto inquinanti . nella legge di Bilancio in via di approvazione non c'è solo la stangata per chi circola senza assicurazione . Il governo ha previsto per le nuove ...

Manovra - arriva in Aula la proposta di un’Ecotassa sulle auto : La Commissione Bilancio della Camera, nella discussione del Ddl 2019, la Manovra economica al varo, ha approvato un emendamento che prevede l’introduzione di un sistema di “bonus-malus” sulle immatricolazioni di auto nuove in funzione delle emissioni di CO2 valido fino al 2021. Se avrà il via libera dall’Aula, prevede che già a partire dal 1° gennaio sulle auto di nuova immatricolazione si imponga un’imposta crescente che varia ...

