Ecotassa | 5 Stelle e Lega in contrasto

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Rivedere il contratto di governo che va da maggio a 2018 a settembre 2020 sembra essere l'intento del leader dellae ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ancora una volta in disaccordo con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Fra questi due estremi vi è il presidente del consiglio, Giuseppe Conte.Al termine di un vertice conclusosi nel tardo pomeriggio del 6 dicembre 2018, a Palazzo Chigi, dove è stato annunciato il voto di fiducia per la Manovra alla Camera nei prossimi giorni, il premier ha fatto sapere che pilastri della discussione sono stati i punti che dovranno essere inseriti nella legge di bilancio: pensione di cittadinanza, reddito di cittadinanza, bonus-malus, taglio alle pensioni d'oro e l'sulle automobili, oltre ai piani da mettere in atto per evitare la procedura d'infrazione da parte del Parlamento europeo....Continua a ...